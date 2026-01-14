Llibre ‘Muñeca de trapo’
Vaitiare, la primera ex de Julio Iglesias que va parlar de trios i cocaïna en el seu llibre ‘Muñeca de trapo’: «Cada nit hi ha una dona diferent al nostre llit»
El cantant de ‘La vida sigue igual’ es va quedar enamorat de l’exòtica model tahitiana i van començar a sortir quan ella tenia 17 anys. L’idil·li va omplir les revistes del cor de 1983 a 1989
Laura Estirado
La model i actriu Vaitiare Eugenia Hirshon, coneguda com a Vaitiare Bandera (Tahití, 1964), va ser una de les nòvies de Julio Iglesias més famoses. Les fotos de l’exòtica tahitiana de cabellera frondosa adornada amb hibiscus com si hagués sortit d’‘El llac blau’ sobre la falda del cantant madrileny van omplir les pàgines de les revistes del cor durant els sis anys que va durar la relació, de 1983 a 1989. El Julio va quedar enamorat d’aquella bellesa, que llavors tenia 17 anys, i que pertanyia a la casa reial de Makea, a les illes Cook.
Molts anys després, casada i amb dos fills, i després de gravar diverses pel·lícules i telenovel·les, Vaitiare va decidir revelar el 2010 els secrets més íntims d’aquella relació al llibre ‘Muñeca de trapo’ (Ediciones B), en què l’artista de ‘La vida sigue igual’ sortia molt malparat, tot i que ella va dir que no el va escriure per «venjança». La tahitiana, que avui resideix a Los Angeles amb el seu segon marit, mostrava en aquelles memòries un Julio possessiu, masclista, que l’obligava a fer trios al llit en contra de la seva voluntat i que li oferia cocaïna.
En una entrevista amb aquest diari, amb motiu de la publicació del llibre, Vaitiare explicava que va començar a escriure’l quan estava embarassada del seu primer fill: «Era més un diari personal –va relatar–. Estava passant per un mal moment i el naixement del meu primer fill va ser molt important en la meva vida. Vaig sentir que havia de ser honesta i netejar-me per poder començar de nou. Era la meva autoteràpia per reconciliar-me amb el meu passat i perdonar-me els errors».
«Les vol disposades a tot»
Alguns dels capítols no escatimen detalls. «Cada nit hi ha una dona diferent al nostre llit. Són com ell les vol, sempre de pits grans i disposades a tot. [...] Són ombres que m’abracen, em fan l’amor, em comparteixen amb ell». «Un dia el trobo acompanyat d’una nena de 16 anys. Em quedo amb ell i fem l’amor». La model explicava al llibre que fer trios l’entristia, malgrat que era una cosa que passava amb certa freqüència.
«Una persona molt sexual»
«Sempre em vaig sentir incòmoda, però vaig mirar d’apaivagar els seus desitjos. El Julio era una persona molt sexual», va explicar l’actriu a aquest diari.
També descobreix una dada desconeguda de l’artista: la seva relació amb les drogues. Segons Vaitiare, el Julio va començar per oferir-li un cigarret de marihuana. «Et tempta?», li va preguntar. Ella li va contestar que no li agradava l’olor. «Prova’n un, quan sàpigues com et sents ja no podràs deixar-ho. Fuma una sola vegada. No tens cap vici?», va recordar.
Després, el Julio va passar a oferir-li drogues més fortes. «El Julio em dona cocaïna. No vull acceptar; he estat sense drogues durant molts mesos. Però ell insisteix. Finalment, esnifo la ratlla i ens fiquem al llit», explica en altres pàgines.
Vaitiare també va explicar que el cantant li imposava com havia de vestir: «No vull que surtis sense sostens ni que utilitzis talons de més de set centímetres, són de prostituta i tu has de vestir com una ‘lady’ –li deia–. Res d’ombres exagerades ni vermells encesos a les galtes».
