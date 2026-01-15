Un actor d''Aída' reconeix haver saquejat cotxes després de ser enxampat per les càmeres de seguretat
Adrián Gordillo, diu que el conflicte va començar per un deute de 4.000 euros que el seu germà tenia amb el propietari del negoci
Kevin Rodríguez
Menys d’un mes després de reaparèixer públicament demanant ajuda, l’actor Adrián Gordillo, conegut pel seu paper d’El Mecos a ‘Aída’, ha estat captat en unes imatges difoses per ‘El tiempo justo’ en què se’l veu participant en el saqueig de sis cotxes en un taller d’Humanes (Madrid), en companyia del seu germà Rafael.
En conversa amb el periodista Álex Álvarez, Gordillo ha assumit part de la seva responsabilitat, tot i que matisa el que va passar: «Què dius? Robant cotxes no… jo en vaig saquejar un», argumenta, explicant que es va deixar portar per la situació que va viure amb el seu familiar i que la seva intenció no era robar per robar. L’actor insisteix que la seva implicació va ser menor i intenta rebaixar les acusacions més dures.
Segons la seva versió, el conflicte va començar per un deute de 4.000 euros que el seu germà tenia amb el propietari del taller, motiu pel qual, diu, van decidir anar-hi: «Ens vam prendre la justícia per la nostra mà». Gordillo nega que s’enduguessin objectes de valor dels vehicles i assegura que només en van inspeccionar l’interior, al·legant que «no vam fer res» perquè «no hi havia res, absolutament res».
El periodista del programa de Telecinco Alfonso Egea assegura, basant-se en informacions contrastades, que a la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil no es fa cap menció als comptes pendents que puguin tenir el propietari del taller amb Adrián Gordillo i el seu germà.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre