Mor Irene de Grècia, la germana de la reina Sofía
Ha mort aquest matí al Palau de la Zarzuela
Pilar Santos / EFE
La reina Sofía, Felip VI i Letizia han anunciat aquest migdia en un comunicat que Irene de Grècia ha mort aquest matí, a les 11.40 hores, al Palau de la Zarzuela. Tenia 83 anys. La mort es produeix després d'un període de salut molt delicada que havia portat fins i tot a Sofia a cancel·lar compromisos oficials que tenia aquesta setmana a Canàries i romandre al costat de la seva germana aquests últims dies.
Germana petita de Constantí de Grècia (mort el 2023) i de la reina Sofía, Irene de Grècia -tieta de Felip VI- va néixer a Ciutat del Cap (Sud-àfrica) l'11 de maig de 1942, en plena Segona Guerra Mundial, i va dedicar gran part de la seva vida causes socials, principalment des de la Fundació Món en Harmonia, que va presidir des de 1986 fins a 2024.
Irene sempre va romandre molt unida a la seva família, i va viure durant anys en el Palau de la Zarzuela al costat de la reina Sofía, que en aquests últims mesos de malaltia ha estat al seu costat i suspès a vegades la seva agenda per a acompanyar-la.Espanya li va concedir la nacionalitat per carta de naturalesa, per la seva especial vinculació amb el país i els seus estrets llaços amb tots els membres de la família reial espanyola.
La Casa Reial informarà de les cerimònies que s'organitzin per a la seva vetlla a Espanya i el posterior trasllat del fèretre a Grècia.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre