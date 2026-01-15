Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Irene de Grècia, la germana de la reina Sofía

Ha mort aquest matí al Palau de la Zarzuela

La reina Sofía i la seva germana, Irene de Grecia, en una imatge del 2014

La reina Sofía i la seva germana, Irene de Grecia, en una imatge del 2014 / EFE/Wassilis Aswestopoulos

Pilar Santos / EFE

Madrid

La reina Sofía, Felip VI i Letizia han anunciat aquest migdia en un comunicat que Irene de Grècia ha mort aquest matí, a les 11.40 hores, al Palau de la Zarzuela. Tenia 83 anys. La mort es produeix després d'un període de salut molt delicada que havia portat fins i tot a Sofia a cancel·lar compromisos oficials que tenia aquesta setmana a Canàries i romandre al costat de la seva germana aquests últims dies.

Germana petita de Constantí de Grècia (mort el 2023) i de la reina Sofía, Irene de Grècia -tieta de Felip VI- va néixer a Ciutat del Cap (Sud-àfrica) l'11 de maig de 1942, en plena Segona Guerra Mundial, i va dedicar gran part de la seva vida causes socials, principalment des de la Fundació Món en Harmonia, que va presidir des de 1986 fins a 2024.

Irene sempre va romandre molt unida a la seva família, i va viure durant anys en el Palau de la Zarzuela al costat de la reina Sofía, que en aquests últims mesos de malaltia ha estat al seu costat i suspès a vegades la seva agenda per a acompanyar-la.Espanya li va concedir la nacionalitat per carta de naturalesa, per la seva especial vinculació amb el país i els seus estrets llaços amb tots els membres de la família reial espanyola.

La Casa Reial informarà de les cerimònies que s'organitzin per a la seva vetlla a Espanya i el posterior trasllat del fèretre a Grècia.

