Julio Iglesias nega les acusacions d’agressió sexual: «Em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat»
L’artista espanyol carrega contra les denunciants a l’assegurar que «mai havia sentit tanta maldat»
Agències
El cantant Julio Iglesias ha rebutjat avui, en un comunicat emès en el seu compte d’Instagram, les acusacions d’agressió sexual i maltractament que han llançat contra ell dos extreballadores a través de diverses informacions publicades per Eldiario.es i Univisión. Assegura no haver sentit mai «tanta maldat».
Aquesta és la primera vegada que Julio Iglesias (Madrid, 1943) respon directament a aquestes acusacions, revelades dimarts en una investigació realitzada per dos mitjans de comunicació, després dels comentaris publicats per l’entorn de l’artista a la revista ‘Hola!’ en què va manifestar que «tot s’aclarirà» i que està «preparant la seva defensa».
El comunicat, penjat cap a les quatre de la matinada a l’esmentada xarxa social, respon «amb profunda pena» a les acusacions fetes per dues persones que anteriorment van treballar a casa seva: «Nego haver abusat, coaccionat o faltat al respecte a cap dona».
El cantant assegura que aquestes acusacions són «absolutament falses» i que li causen «una gran tristesa». «Mai havia sentit tanta maldat», exclama, però adverteix que encara li queden «forces» perquè la gent conegui «tota la veritat» i també per defensar la seva «dignitat davant un greuge tan greu».
Suport de la seva dona
Juntament amb el comunicat, la dona del cantant, Miranda Rynsburger, ha publicat un missatge de recolzament: «Al teu costat, sempre».
De fet, ahir a la nit es va conèixer que el cantant havia contractat el despatx d’advocats de l’exmagistrat José Antonio Choclán després que la Fiscalia de l’Audiència Nacional obrís aquesta setmana una investigació sobre les acusacions fetes per les exempleades del servei domèstic de Julio Iglesias.
L’advocat penalista és conegut també per exercir la defensa de persones de caràcter mediàtic com l’empresari i presumpte comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o l’empresària Corinna Larsen.
El cantant conclou el seu comunicat, firmat a mà, assegurant que no pot oblidar-se de «tantes i tantes persones estimadíssimes» que li han enviat missatges «d’afecte i lleialtat»: «He sentit molt consol en elles».
Els fets denunciats haurien passat a les cases de Julio Iglesias a la República Dominicana, les Bahames i Espanya. Una de les dones era empleada de la llar i l’altra fisioterapeuta, segons va revelar una investigació del mitjà digital espanyol elDiario.es i el canal nord-americà Univisión.
Investigació oberta
La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha obert una investigació sobre l’assumpte i prendrà declaració en qualitat de testimonis protegides a les dues dones que el 5 de gener van denunciar el cantant, representades per l’organització Women’s Link.
Les extreballadores que acusen el cantant han aportat documents laborals, fotografies, gravacions, missatges de WhatsApp, registres de trucades i sol·licituds de permisos migratoris de Julio Iglesias al Govern d’Espanya, de les Bahames i de la República Dominicana, segons van assenyalar El Diario.es i Univisión.
El relat de totes dues descriu agressions sexuals com penetracions sense consentiment, bufetades, vexacions i humiliacions laborals sistemàtiques a elles i a altres empleades.
En una roda de premsa a Madrid dimarts, l’equip legal de Women’s Link va anunciar que el Ministeri Públic espanyol prendrà declaració a les denunciants.
Giovana Ríos, directora executiva de l’organització, va revelar que hi ha altres dones que van ser treballadores de l’artista que s’han posat en contacte amb elles, si bé va evitar esmentar si també van ser presumptament víctimes del cantant, per la qual cosa no ha ofert dades per protegir la seva intimitat.
