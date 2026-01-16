Samantha Vallejo-Nágera abandona MasterChef, i aquesta influencer és la seva substituta: Delicious Martha
Coneix la creadora de contingut i nova presentadora del programa gastronòmic de moda
Redacció/Alexandra Costa
MasterChef enceta una nova etapa sense Samantha Vallejo-Nágera. Després de 13 anys i 38 edicions, la cuinera i presentadora ha posat fi al seu recorregut pel popular programa. Ara la seva substituta és la influencer 'Delicious Martha".
Samantha Vallejo-Nágera deixa el programa per endinsar-se en noves iniciatives en l'audiovisual i projectes relacionats amb gastronomia i estil de vida, a més de seguir amb els seus negocis d'hostaleria, cosa que no li ha permès seguir a 'MasterChef'. Per aquest motiu, el jurat tindrà una nova integrant. La creadora de contingut 'Delicious Martha' se suma al manresà Jordi Cruz i a Pepe Rodríguez.
A partir d'ara, tots tres s'encarregaran d'assessorar, tastar, avaluar i compartir els seus coneixements amb els aspirants de 'MasterChef 14', que ara inicia els seus enregistraments. Aquesta nova incorporació pretén reforçar la connexió amb el món digital.
Martha, entusiasmada amb el nou projecte
Amb dos milions de seguidors a Instagram, la creadora de contingut Marta Sanahuja, més coneguda com a 'Delicious Martha', s'incorpora al programa després de ser reconeguda Bloguera d'Or atorgat per Canal Cocina.
Es declara "fidel defensora que el menjar entra pels ulls i t'ha de fer gaudir i viure una experiència perquè sigui realment bona", explica RTVE. "Massa feliç. M'incorporo al jurat de MasterChef aquesta nova temporada", ha escrit Marta Sanahuja a Instagram.
La 'influencer' és coneguda per compartir receptes saludables, però també “delicioses”. Marta comença aquesta nova aventura entusiasmada, com ha demostrat a les xarxes socials. En una història d'Instagram, també ha compartit una imatge de petita en què escriu "arribarà un dia que la teva mare t'insistirà perquè facis el teu propi bloc de cuina. És molt important que li facis cas". Tot seguit, comparteix una altra fotografia amb l'uniforme de MasterChef en què afegeix "per sort ho vaig fer".
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes