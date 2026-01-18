Així és la casa de Marc Giró i el seu marit, Santi Villas, en un dels barris més cèntrics i cotitzats de Barcelona
El periodista, que acaba de comunicar que deixa RTVE per incorporar-se a LaSexta, viu en un pis ampli, amb molt de gust i tocs d’humor
Andrea de los Santos
Marc Giró (51 anys) ha acaparat en les darreres hores mitjans i xarxes amb la notícia que deixa RTVE (on primer va ser a La 2 i després a La 1, al capdavant de l’espai Late Xou) per iniciar una nova etapa a LaSexta. La seva ironia, el seu sentit de l’humor (que voreja el políticament incorrecte) i les seves crítiques l’han convertit en una de les figures més comentades de la pantalla, tant per bé com per mal, així com en propietari d’una llarga legió de fans i una altra gairebé igual de llarga de haters (de fet, són molt celebrades les seves seccions dedicades a donar veu als detractors digitals).
La seva popularitat ha fet que la seva vida personal sigui motiu d’interès i cerques, i són molts els que saben que la seva parella és Santi Villas, germà de la reportera d’El Intermedio Thais Villas, creador de continguts audiovisuals per a diferents cadenes, col·laborador de programes com Zapeando i El Programa de Ana Rosa, i director del programa Late Xou, l’espai que ara Marc Giró abandona.
La seva és una relació de llarga durada que ja ha complert més de 25 anys i que els seus protagonistes porten de manera molt discreta. Tanmateix, algunes publicacions compartides a les xarxes, sobretot de Santi Villas (ja que, en general, Marc Giró es limita a utilitzar els seus canals de manera professional), ens han permès endinsar-nos a casa seva i veure que aquest sentit de l’humor i aquest talent es reflecteixen, d’alguna manera, a les seves estances. No cal oblidar, a més, que Marc Giró va treballar com a editor a la revista Marie Claire i que la decoració i la moda figuren entre les seves aficions.
Es tracta d’un habitatge ampli situat al reconegut Eixample, un dels barris més cotitzats de Barcelona i cor de l’arquitectura modernista. Allà la parella viu amb els seus dos gossos, Leo i Terry, en un edifici que combina l’encant de principis del segle XX amb reformes respectuoses amb els postulats clàssics. Així, coneixem l’escala i la barana de l’edifici en un color verd menta i les sanefes a les parets, així com part de la distribució del pis, amb un gran passadís amb portes que donen accés a les diferents habitacions.
En una sala que sembla l’entrada s’hi barreja un mirall de grans dimensions amb vores metal·litzades amb una catifa d’estil turc. Les catifes (que també apareixen en altres estances amb estampats geomètrics o en tons llisos i naturals) són una de les peces protagonistes de la decoració de la casa.
En general, els mobles que ocupen el saló són antics i amb un aire vintage. Entre ells destaca el llum escultòric Disa del menjador, un disseny icònic de 1954 de la firma Tunds, així com revisters i una taula de centre de fusta.
Les fotografies que revelen el preciós terra de rajoles ceràmiques bicolors de la cuina; una tauleta de te rodona i pop en un color blau pastel; el balcó amb grans plantes; el sofà amb diferents coixins… ens descobreixen un interiorisme cuidat, amb molt d’estil, amant d’un minimalisme càlid i amb detalls d’un friquisme molt divertit: des del cap d’E.T., el popular extraterrestre de Steven Spielberg, que treu el cap (en la seva versió de vinil) per darrere del capçal entapissat del dormitori, fins al detall d’un alien verd amb grans ulls negres dins d’un plat volador que està abduint una vaca, passant per col·leccions de figures de Playmobil que representen els protagonistes de sagues cinematogràfiques com Star Wars, Superman, El Senyor dels Anells o Harry Potter.
Hi ha altres peces d’art repartides per tota la casa. Pel que sembla, la parella va adquirir una obra històrica de l’estudi de disseny gràfic Uno, i La Mela, creada per Enzo Mari el 1963, una serigrafia d’una gran poma, forma part del menjador.
A la mateixa sala hi ha una escultura policromada de la Mare de Déu.
Les formes arrodonides i orgàniques, els tons blaus barrejant-se amb els colors naturals de la fusta, les pintures coloristes a les parets, els gerros… configuren un estil bonic, modern-vintage i acollidor
