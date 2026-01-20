Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar
Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona indiquen que la intervenció ha transcorregut de forma satisfactòria
ACN
Barcelona
Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar que li han practicat aquest mateix dimarts, segons han confirmat a l'ACN fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona. Les mateixes fonts han explicat que la intervenció ha transcorregut de forma satisfactòria i que l'exlíder de Barcelona en Comú i presidenta de la Fundació Sentit Comú s'està recuperant de manera favorable.
