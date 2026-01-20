Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar

Fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona indiquen que la intervenció ha transcorregut de forma satisfactòria

L'exalcaldessa de Barcelona i presidenta de la Fundació Sentit Comú, Ada Colau, en l'obertura de l'Escola de Formació Política 2025

L'exalcaldessa de Barcelona i presidenta de la Fundació Sentit Comú, Ada Colau, en l'obertura de l'Escola de Formació Política 2025 / Jordi Bataller

ACN

Barcelona

Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar que li han practicat aquest mateix dimarts, segons han confirmat a l'ACN fonts de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona. Les mateixes fonts han explicat que la intervenció ha transcorregut de forma satisfactòria i que l'exlíder de Barcelona en Comú i presidenta de la Fundació Sentit Comú s'està recuperant de manera favorable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents