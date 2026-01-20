Brooklyn Beckham trenca definitivament amb els seus pares en plena crisi familiar
El fill gran de David i Victoria Beckham relata anys de tensions familiars, acusa els seus pares de faltes de respecte cap a la seva esposa, Nicola Peltz, i assegura que allunyar-se d’ells li ha dut la pau
Laura Estirado
Brooklyn Beckham (26) ha decidit parlar. El primogènit de David Beckham (50) i Victoria Beckham (51) ha fet públiques unes declaracions duríssimes en què acusa els seus pares d’“intentar incessantment arruïnar” la seva relació amb la seva esposa, l’actriu Nicola Peltz (31), i confirma que no té al cap la reconciliació familiar. “No em controlen, m’estic defensant per primera vegada a la meva vida”, afirma.
En un extens missatge difós a les xarxes socials, Brooklyn - que s'ha canviat el nom a Brooklyn Peltz Beckham- sosté que durant anys va intentar mantenir els conflictes en l’àmbit privat, però que la pressió mediàtica i el que considera una manipulació constant de la premsa per part dels seus pares l’han empès a parlar. “Sempre han controlat la narrativa pública sobre la nostra família. Les publicacions, els esdeveniments familiars i les relacions falses han format part de la vida en què vaig néixer”, denuncia.
La intrusió de la mare Victoria
El jove, que els últims anys s’ha definit com a xef amateur i emprenedor, situa l’origen de l’allunyament en el període previ al seu casament amb Nicola Peltz, celebrat l’abril del 2022. Segons el seu relat, els seus pares van intentar boicotejar la relació molt abans de l’enllaç. Entre els episodis més greus, acusa Victoria Beckham de cancel·lar a última hora el vestit de núvia que estava dissenyant per a Nicola, obligant-la a buscar una alternativa amb urgència.
El fundador de Cloud23 —marca de salses picants gurmet que porta el número de la samarreta que feia servir el seu pare— també revela pressions econòmiques i legals abans de la boda. Afirma que els seus pares el van pressionar i fins i tot van intentar subornar-lo perquè renunciés als drets del seu nom abans de l’enllaç, cosa que —segons explica— hauria afectat la seva esposa i els seus futurs fills. “Des que m’hi vaig negar, mai m’han tractat igual”, assegura.
Humiliat en el seu ball nupcial
Un dels moments més delicats que relata va tenir lloc durant la mateixa celebració del casament. El que havia de ser el seu primer ball amb Nicola va acabar, segons la seva versió, en una escena humiliant quan la seva mare va ocupar el seu lloc davant uns 500 convidats. “Mai m’he sentit tan incòmode ni tan avergonyit”, confessa. No és casual que la parella decidís renovar els seus vots el 2025 per crear records allunyats d’aquell episodi.
Faltes de respecte
Les acusacions no acaben aquí. Brooklyn afirma que la seva família ha faltat al respecte a Nicola de manera reiterada, convidant dones que formen part del seu passat amb la intenció d’incomodar-los i qüestionant fins i tot la seva pertinença a la família. També descriu el rebuig viscut quan va viatjar a Londres per a l’aniversari del seu pare: assegura que David Beckham només va acceptar veure’l si la seva esposa no hi era present i que, posteriorment, la família va evitar qualsevol trobada amb ell a Los Angeles.
El conflicte, segons Brooklyn, també es va estendre als seus germans, a qui acusa d’haver-lo atacat a les xarxes socials abans de bloquejar-lo. Tot plegat, sosté, respon a una obsessió per la imatge pública. “La marca Beckham està per damunt de tot. L’amor familiar es mesura pel que publiques a les xarxes o per posar per a una foto”, critica.
Ansietat
Més enllà de l’enfrontament mediàtic, el jove posa l’accent en l’impacte emocional de la ruptura. “Vaig créixer amb una ansietat aclaparadora. Des que m’he allunyat de la meva família, aquesta ansietat ha desaparegut”, afirma. I conclou amb una declaració d’intencions clara: “La meva esposa i jo no volem una vida marcada per la imatge, la premsa ni la manipulació. Volem pau, privacitat i felicitat”.
Cronologia de la guerra dels Beckham
2020 – Primeres tensions
- Brooklyn Beckham inicia la seva relació amb l’actriu nord-americana Nicola Peltz.
- Comencen a sorgir rumors de friccions des de l’entorn familiar, especialment entre Nicola i Victoria Beckham, encara que públicament tot es manté sota control.
2021 – Compromís i senyals de distància
- Brooklyn i Nicola anuncien el seu compromís.
- Comencen especulacions sobre una relació freda entre la futura núvia i la família Beckham, amb aparicions públiques cada cop més calculades i poc espontànies.
Abril de 2022 – El casament que ho canvia tot
- Brooklyn i Nicola es casen a Palm Beach (Florida).
S’originen les primeres polèmiques:
- Nicola no vesteix un disseny de Victoria Beckham, tot i que inicialment estava previst.
- Es parla de tensions durant l’organització de l’enllaç.
Anys després, Brooklyn afirmarà que:
Victoria va cancel·lar el vestit de núvia a última hora.
Els seus pares el van pressionar perquè renunciés als drets del seu nom abans de la boda.
Hi va haver comentaris despectius cap a Nicola i un conflicte durant el primer ball.
2022–2023 – Distància progressiva
Brooklyn i Nicola s’instal·len als Estats Units i redueixen la seva presència en actes familiars al Regne Unit.
La parella mostra una relació molt unida a les xarxes, mentre les aparicions conjuntes amb els Beckham es tornen esporàdiques.
Els rumors d’enfrontament s’intensifiquen, tot i que ningú els confirma públicament.
2024 – Fractura evident
Brooklyn deixa d’assistir a diversos actes familiars clau.
Augmenta l’especulació sobre una ruptura interna, especialment per l’absència de Nicola en celebracions importants.
Les interaccions entre Brooklyn i la seva família a les xarxes pràcticament desapareixen.
Estiu del 2025 – Bloquejos i ruptura digital
Surten a la llum bloquejos mutus entre Brooklyn i alguns dels seus germans.
Hi ha versions contradictòries sobre qui va fer el primer pas.
La relació sembla ja completament trencada.
2025 – Renovació de vots
Brooklyn i Nicola renoven els seus vots matrimonials en una cerimònia íntima.
Brooklyn explicarà més endavant que ho van fer per “crear nous records” després de l’ansietat viscuda al seu casament.
Gener del 2026 – L’explosió pública
Es revela que Brooklyn va enviar una carta legal als seus pares per protegir la seva salut mental.
Dies després, publica un extens comunicat a Instagram en què:
Acusa David i Victoria Beckham d’intentar sabotejar el seu matrimoni.
Denuncia faltes de respecte reiterades cap a Nicola.
Afirma que la seva família prioritza “la marca Beckham” per sobre dels vincles personals.
Confirma que no vol reconciliar-se amb ells.
El conflicte, fins llavors alimentat per rumors, es converteix en una ruptura pública sense precedents.
