Mor Valentino Garavani, l’últim emperador de la moda
El dissenyador, un dels grans referents de l’alta costura italiana, va morir ahir a Roma als 93 anys. Creador d’una estètica particularment refinada, va vestir algunes de les dones més influents de la ‘jet set’ internacional, de Jacqueline Kennedy a Elizabeth Taylor
Irene Savio
El dissenyador de moda Valentino Garavani, un dels últims grans referents de l’alta costura italiana i internacional del segle passat, va morir ahir als 93 anys, tal com va confirmar la Fundació Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti. "Va morir serenament a la seva residència romana, envoltat de l’afecte dels seus éssers estimats", van informar.
La capella ardent s’instal·larà a la seu de PM23, l’espai cultural de l’esmentada fundació situat a la plaça de Mignanelli de Roma, i estarà oberta al públic demà i dijous, d’11.00 a 18.00 hores. Les exèquies se celebraran divendres, a les 11.00 hores, a la basílica de Santa Maria degli Angeli i dei Martiri, situada a la plaça de la Repubblica, en el centre de la capital italiana.
Considerat un dels grans mestres de la moda italiana, Valentino havia nascut l’11 de maig del 1932 a Voghera, a la província de Pavia, nord d’Itàlia. La seva passió per la moda, encoratjada des de molt jove pels seus pares, Mauro Garavani i Teresa de Biaggi, el va portar a estudiar disseny i, de manera paral·lela, llengua francesa, abans de traslladar-se a París per obrir-se a noves oportunitats. Va ser només el començament d’una carrera llarguíssima i excepcional que el convertiria en un dels noms més llegendaris de la moda.
Creador d’una estètica particularment refinada, impulsada pel vermell que el va fer famós, Valentino es va formar a París com a aprenent al costat de Jean Dessès i Guy Laroche. Va ser també en aquells anys de joventut i aprenentatge quan es va gestar una de les intuïcions fonamentals del seu llenguatge creatiu: durant un viatge a Espanya, amb una estada a Barcelona, el dissenyador va quedar impressionat precisament per la intensitat del vermell present als interiors teatrals, l’òpera i la cultura visual mediterrània, una experiència que més tard marcaria profundament les seves creacions.
Va tornar després a Itàlia, on va consolidar la seva trajectòria professional treballant primer amb Emilio Schuberth i després amb Vincenzo Ferdinandi, ja amb una mirada madura i una identitat estètica en formació, en la qual el color començava a perfilar-se com un dels signes distintius de la seva obra. El 1957 va fundar la maison Valentino i, dos anys més tard, va obrir el seu primer atelier a la Via Condotti de Roma.
Vincle personal i professional
Els inicis, no obstant, no van ser senzills: després d’una primera inversió, els seus socis van decidir retirar-se del projecte. El punt d’inflexió va arribar amb la incorporació a l’empresa de Giancarlo Giammetti, llavors estudiant d’arquitectura, a qui Valentino havia conegut al Cafè de Paris de la capital italiana el 1960. Començava així un vincle personal i professional que es prolongaria durant tota una vida.
Al llarg de la seva trajectòria, Valentino va vestir algunes de les dones més influents de la jet set internacional, des de Jacqueline Kennedy Onassis –amb qui va mantenir una relació professional especialment estreta des de 1964– fins a Elizabeth Taylor, Sharon Stone o Linda Evangelista. Després de dècades al capdavant de la seva firma, va abandonar la direcció creativa el 2007. El juliol del 2012, la casa de moda va ser venuda al fons qatarià Mayhoola for Investments i, el 2023, el grup Kering va adquirir el 30% del capital del Grup Valentino per 1.700 milions d’euros. El mateix Giammetti va explicar el sentir de Valentino en aquells anys: la moda "s’estava convertint en un món on ja no era feliç. No és que Valentino i jo menyspreem els diners, però no ho considerem tan important com la creativitat", va dir. Tot i així, el 2016 tots dos van crear la Fundació Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti, amb finalitats filantròpiques.
Commoció
La mort de Valentino Garavani ha provocat una profunda commoció a Itàlia, on la política ha reaccionat remarcant la seva dimensió cultural i el seu paper com a símbol internacional de la creativitat italiana. La primera ministra, Giorgia Meloni, el va definir ahir com "el mestre indiscutible de l’estil i l’elegància", mentre que la líder de l’oposició, Elly Schlein, va destacar que la seva obra "va engrandir la cultura i l’elegància d’Itàlia al món de manera única i irrepetible".
El dol es va estendre més enllà de les institucions. Des de l’àmbit internacional de la moda i el cine, la model Claudia Schiffer el va recordar com "una veritable llegenda", la marca del qual "viurà per sempre". L’actriu Sophia Loren va acomiadar el dissenyador amb un missatge íntim: "Vas ser un amic; el teu art i la teva passió continuaran sent font d’inspiració". S’hi va afegir la dissenyadora Donatella Versace, que va escriure a Instagram: "Hem perdut un veritable Mestre, que serà recordat sempre pel seu art. Valentino no serà mai oblidat".
La desaparició de Valentino arriba en un temps de comiats per a la moda italiana, després de la mort de Giorgio Armani, ocorreguda al setembre passat, un altre dels noms que van donar forma a aquella època daurada del luxe italià. "Ploro per un amic, que mai va ser un rival", deia en aquells dies Valentino del seu company.
