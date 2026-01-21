Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Julio Iglesias demana a la Fiscalia la denúncia de les seves extreballadores i creu "insòlit" no disposar d'una còpia

El cantant afirma que aquestes acusacions són "absolutament falses" i que li causen "una gran tristesa"

Julio Iglesias en una imatge d'arxiu

Julio Iglesias en una imatge d'arxiu / JULIO IGLESIAS - Archivo

Europa Press

Madrid

El cantant Julio Iglesias ha demanat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que li remeti la denúncia en contra seva per les presumptes agressions sexuals contra dues extreballadores del seu servei domèstic assegurant que és "insòlit" que no disposi d'una còpia d'aquesta.

En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la representació d'Iglesias assegura que és una "paradoxa que l'únic interessat que no la coneix" sigui l'artista, una cosa "insòlita" d'acord amb l'"ordenament jurídic constitucional" espanyol.El seu lletrat afirma que existeix un "indubtable interès legítim" a disposar de la denúncia, en la qual una empleada de llar i una fisioterapeuta que van treballar per a Iglesias asseguren haver sofert tocaments, insults i humiliacions durant la seva jornada laboral en un ambient de control i assetjament continu.

La Fiscalia va rebutjar la seva personació

Aquest nou escrit arriba després que la Fiscalia hagi assenyalat que no procedeix estimar la personació d'Iglesias en les diligències de recerca preprocessals, com així va sol·licitar l'advocat del cantant. La defensa del cantant, no obstant això, creu que hauria de permetre's la personació "per a dilucidar l'absència de jurisdicció de l'Audiència Nacional". "És clara la necessitat de defensa i al·legació pel denunciat sobre la citada qüestió processal, davant la difusió pública de la denúncia i de la incoació de les presents diligències", afegeix.

El cantant, per part seva, va publicar divendres passat un missatge en el seu compte en Instagram en el qual afirmava que aquestes acusacions són "absolutament falses" i que li causen "una gran tristesa". "Mai havia sentit tanta maldat", va exclamar, advertint que encara li queden "forces" perquè la gent conegui "tota la veritat" i també per a defensar la seva "dignitat davant un greuge tan greu".

Julio Iglesias demana a la Fiscalia la denúncia de les seves extreballadores i creu "insòlit" no disposar d'una còpia

Tall als camins entre els barris del Xup i de Sol i Aire de Manresa per fer una batuda de senglars

Marc Bernades fa doblet a les curses d''snowrunning' de la Romeufontaine

Alerta per un estafador de gent gran a Piera

L'igualadí Bernat Jaume arriba a quarts de final del torneig d'esquaix de Cleveland

Fernando Huerta, sevillà de 27 anys, és el maquinista en pràctiques mort a Gelida

