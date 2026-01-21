Julio Iglesias demana a la Fiscalia la denúncia de les seves extreballadores i creu "insòlit" no disposar d'una còpia
El cantant afirma que aquestes acusacions són "absolutament falses" i que li causen "una gran tristesa"
Europa Press
El cantant Julio Iglesias ha demanat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que li remeti la denúncia en contra seva per les presumptes agressions sexuals contra dues extreballadores del seu servei domèstic assegurant que és "insòlit" que no disposi d'una còpia d'aquesta.
En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la representació d'Iglesias assegura que és una "paradoxa que l'únic interessat que no la coneix" sigui l'artista, una cosa "insòlita" d'acord amb l'"ordenament jurídic constitucional" espanyol.El seu lletrat afirma que existeix un "indubtable interès legítim" a disposar de la denúncia, en la qual una empleada de llar i una fisioterapeuta que van treballar per a Iglesias asseguren haver sofert tocaments, insults i humiliacions durant la seva jornada laboral en un ambient de control i assetjament continu.
La Fiscalia va rebutjar la seva personació
Aquest nou escrit arriba després que la Fiscalia hagi assenyalat que no procedeix estimar la personació d'Iglesias en les diligències de recerca preprocessals, com així va sol·licitar l'advocat del cantant. La defensa del cantant, no obstant això, creu que hauria de permetre's la personació "per a dilucidar l'absència de jurisdicció de l'Audiència Nacional". "És clara la necessitat de defensa i al·legació pel denunciat sobre la citada qüestió processal, davant la difusió pública de la denúncia i de la incoació de les presents diligències", afegeix.
El cantant, per part seva, va publicar divendres passat un missatge en el seu compte en Instagram en el qual afirmava que aquestes acusacions són "absolutament falses" i que li causen "una gran tristesa". "Mai havia sentit tanta maldat", va exclamar, advertint que encara li queden "forces" perquè la gent conegui "tota la veritat" i també per a defensar la seva "dignitat davant un greuge tan greu".
