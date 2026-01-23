La Fiscalia arxiva la denúncia contra Julio Iglesias per falta de competència
Dues empleades del cantant l'havien denunciat per assetjament i agressió sexual
EFE
Barcelona
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació que va obrir per analitzar una denúncia contra el cantant Julio Iglesias per presumpte assetjament i agressió sexual el 2021 a dues empleades a República Dominicana i Bahames, davant la "falta de jurisdicció" i competència dels tribunals espanyols.
