Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: "Estic a 'la Berga'"

L'streamer basc ha publicat a les seves xarxes socials un clip humorístic a la capital del Berguedà

Captura de pantalla del clip d'Ibai Llanos enregistrat a Berga

Captura de pantalla del clip d'Ibai Llanos enregistrat a Berga / Instagram

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Quinze segons de vídeo en clau d'humor per mostrar que Ibai Llanos ha tornat a trepijtar la Catalunya central. L'streamer basc ha fet parada a Berga i ho ha volgut mostrar a les xarxes socials amb un clip humorístic.

""Estic a la Berga, i si t'han enviat aquest vídeo és perquè vinguis a 'la Berga' amb mi" diu el creador de contingut davant d'una senyalització que indica que es troba a la capital del berguedà. En menys de 24 hores, el vídeo ja acumulat més de 6 milions de visualitzacions.

Aquest no és el primer cop que Llanos visita la regió central. Fa dos anys, pels volts de mitjans de setembre, se'l va veure fent una sessió d'entrenament a Manresa, per l'entorn de l'Oller del Mas, amb el youtuber manresà Jordi Wild.

Notícies relacionades

Més tard també va publicar un vídeo a Montserrat, on va realitzar un entrenament de resistència dins del seu repte físic que tenia com a objectiu final fer el Camino de Santiago.

TEMES

