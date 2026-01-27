Asseguren que Michael Schumacher es comunica mitjançant parpelleigs: "Continua lluitant”
Segons informa el 'Daily Mail', el set vegades campió mundial de Fórmula 1, que resideix a Mallorca, ja no està postrat al llit
Regió7
Un periodista del Daily Mail ha visitat els exteriors de la mansió que posseeix la família Schumacher a l’urbanització Las Brisas, a prop d’Andratx. I després del que assegura que ha estat una “exhaustiva investigació”, parlant amb “fonts fiables” que mantenen l’anonimat, ha ofert novetats sobre l’actual estat en què es troba l’heptcampió de F1.
La casa, en plena Serra de Tramuntana, està envoltada d’un enorme mur de pedra i arbres imponents. Les càmeres de seguretat detecten la seva presència i un membre del personal de seguretat surt a trobar el periodista, que lògicament no pot accedir a la vila que Corinna Schumacher va comprar a Florentino Pérez el 2017.
A part d’un petit grup de familiars i amics de confiança, entre els quals hi figura l’expresident de la FIA Jean Todt, ningú no pot visitar en Michael, d’acord amb els desitjos de la seva esposa. L’expilot no ha estat vist en públic des del terrible accident del 29 de desembre de 2013, que li va causar greus lesions cerebrals.
El reporter del Daily Mail anuncia que en Michael ja no està postrat al llit. Als seus 57 anys, no pot caminar, però infermeres i terapeutes el porten per la mansió amb cadira de rodes. Les seves fonts també desmenteixen que ‘Schumi’ assistís al casament de la seva filla Gina amb Iain Bethke el 2024, a la mateixa mansió Villa Yasmin.
Jean Todt es limita a dir que “en Michael continua lluitant”. I una altra persona propera a la família indica que l’alemany es comunica mitjançant parpelleigs: “No es pot estar segur que ho entengui tot perquè no ho pot explicar a ningú. La sensació és que entén algunes coses que passen al seu voltant, però probablement no totes”.
