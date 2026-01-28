Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 38 anys Alexis Ortega, l'actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica

La seva interpretació a 'La casa de las flores' o 'Luis Miguel', la sèrie de Netflix, han estat els seus últims èxits

Regió7

L’actor de doblatge Alexis Ortega ha mort als 38 anys. L’intèrpret, que estava vivint un moment àlgid en la seva carrera professional, havia desaparegut de les xarxes socials des de principis de novembre. “Lamentem comunicar el sensible traspàs d’Ortega, enviem les nostres condolències a la seva família, amics i col·legues en aquest moment tan difícil”, ha escrit World Dubbing News al seu compte d’Instagram.

Per ara es desconeixen les causes de la seva mort i la seva família tampoc no ha emès cap comunicat als seus seguidors, però la seva defunció ha causat una gran commoció entre els seus fans. “Lamentem informar de la mort de l’actor Alexis Ortega. Enviem les nostres condolences a la seva família, amics i col·legues del gremi. Descansi en pau i sempre el recordarem per les seves increïbles interpretacions”, han escrit des de l’organització de doblatge Anime Latin Dubbing Awards.

Alexis Ortega va saltar a la fama el 2016 per posar veu a Tom Holland en la versió llatinoamericana de Spiderman. També aquell mateix any va doblar Capitán América: Civil War. En els anys següents va consolidar la seva carrera amb pel·lícules com Spider-Man: Homecoming i Avengers: Infinity War.

Interpretar Federico “DJ Freddy” Limantour a La casa de las flores o “El Burro” Van Rankin a Luis Miguel, la sèrie de Netflix, han estat els seus últims èxits. Tot i això, altres seguidors el recorden per ser Tadashi a Big Hero 6 o per la seva participació a Buscant en Dory o Cars 3.

