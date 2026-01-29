Nicki Minaj es declara “fan número 1” de Trump i desferma crítiques dins la seva comunitat
La rapera ignora les crítiques i reafirma el seu suport al president, convertint-se en una figura controvertida
Judit Bertran
La rapera Nicki Minaj va sorprendre fa unes setmanes quan, en una conferència, va revelar que estava alineada amb el discurs de Donald Trump, trencant amb la seva imatge disruptiva, abanderada del col·lectiu i aparentment progressista. Amb això es va esvair el relat combatiu que havia aglutinat tota una comunitat progressista, que ara veu com Minaj ha passat de ser una estrella del rap a una fervent partidària del president dels Estats Units i a compartir les opinions ultradretanes del mandatari.
L’última declaració que ha fet al respecte ha estat aquest dimecres, quan ha assegurat ser “probablement la fan número 1 del president, i això no canviarà”, va afirmar en un acte a Washington dedicat al llançament dels “comptes Trump” per als infants nord-americans, als quals la cantant va prometre ajudar de manera privada.
I, pel que fa a l’allau de crítiques de la seva pròpia comunitat quan va revelar que estava alineada amb el president, també ha aprofitat per assegurar que l’odi o el que diu la gent no l’afecta en absolut. “De fet, m’anima a donar-li encara més suport”, ha conclòs.
Com a mostra d’afecte, Trump ha bromejat assegurant que imitaria la rapera i que es deixaria créixer les ungles, un signe identitari de l’autoproclamada “reina del rap”, que acumula diversos rècords de vendes i que des de fa uns mesos forma part del moviment MAGA (Make America Great Again) del president.
No és la primera vegada que Minaj apareix en escenaris propers al trumpisme. Al novembre, va protagonitzar una intervenció sorpresa a l’ONU per afirmar que “els cristians eren objecte d’atacs” a Nigèria, una acusació reiterada per Trump però rebutjada tant per les autoritats del país com per observadors i investigadors. A més, en una altra conferència del president ja havia fet declaracions obertament transfòbiques, una línia totalment oposada als missatges que va projectar en els primers anys de la seva carrera, amb els quals va crear comunitat.
Concretament, Minaj es va mostrar contrària a les polítiques de gènere actuals i va criticar durament el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, pel seu suport a les joventuts trans. La seva frase “Nois, sigueu nois” va donar la volta al món i va indignar aquella comunitat que s’havia unit al seu favor. A més, també va suggerir que existia una campanya per desincentivar la masculinitat, i va assegurar que “no hi ha res de dolent a ser un noi”, repetint-ho entre rialles i ignorant la complexitat de la qüestió.
El contrast es fa encara més evident quan es mira enrere. El 2018, Minaj va criticar activament la duresa de la política antiimmigració de Trump durant el seu primer mandat. I, sense anar més lluny, el 2020 va formar part del jurat d’un concurs de drag queens, presentant-se aleshores com a aliada del col·lectiu LGTBIQ+ i com una de les artistes més estimades per la comunitat. “Està bé canviar d’opinió”, va afirmar la cantant quan se li va preguntar al respecte després de l’onada de crítiques.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»