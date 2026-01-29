Rosalía, caçada passejant de la mà per Barcelona al costat d’una famosa model francesa
Han sigut captades travessant el carrer juntes i de la mà
Regió7
Falten tot just uns mesos perquè Rosalía iniciï la seva gira mundial per presentar l’aclamat disc ‘Lux’, que tindrà aturada al Movistar Arena madrileny i el Palau Sant Jordi de Barcelona d’aquí a un itinerari de 42 concerts a Europa, als Estats Units i Llatinoamèrica. I tot apunta que l’artista de Sant Esteve Sesrovires començarà a girar en un moment dolç en l’apartat sentimental.
Són diverses les imatges que han anat apareixent des de fa uns mesos i que mostren l’estreta relació que han forjat Rosalía i Loli Bahia, una model francesa de 23 anys. Una relació que a les xarxes ja es dona de sentimental. Juntes passejaven de la mà pels carrers de París; també van celebrar Cap d’Any juntes en un bany nocturn a la platja d’Ipanema, a Rio de Janeiro.
A la Zona Franca
La imatge més recent s’ha produït aquest dijous a Barcelona. Concretament, al passeig de la Zona Franca amb carrer de l’Amnistia Internacional, on han sigut captades travessant el carrer juntes i de la mà.
‘Top model’ francesa
Deu anys menor que l’artista catalana, Bahia va debutar el 2020 com a model sobre la passarel·la de Louis Vuitton i a partir de llavors va saltar a l’estrellat, col·laborant i fent campanyes per a algunes de les marques més prestigioses del món com Saint Laurent, Miu Miu, Loewe, Prada o Chanel.
Se sap també que Bahia no es va perdre el llançament de ‘Lux’ a Madrid, abans d’assistir juntes al concert de Lady Gaga a París i al xou de la banda mexicana Latin Mafia.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»