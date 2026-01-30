Suport al cantant
Vaitiare es penedeix de les seves memòries i felicita Julio Iglesias per l’arxiu de la denúncia: «Vaig cometre un gran error»
L'exparella del cantant considera «molt injust el que els mitjans de comunicació han dit sobre ell i el dany irreparable que li han causat»
Laura Estirado
Vaitiare Bandera (Tahití, 1964), una de les nòvies de Julio Iglesias més famoses, que va sortir amb el cantant entre els anys 1983 i 1989, ha mostrat públicament el seu suport a l’artista madrileny després de conèixer-se l’arxiu de la denúncia per part de la Fiscalia de l’Audincia Nacional. Tot i que en el passat va ser una de les primeres a airejar alguns comportaments sexuals de Julio al seu llibre ‘Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias’ (Ediciones B), en l’actualitat, Vaitiare reconeix que està molt penedida d’aquelles memòries: «Vaig cometre un gran error».
Molts anys després de la seva relació amb Iglesias, casada i amb dos fills, i després de gravar diverses pel·lícules i telenovel·les, Vaitiare va decidir revelar el 2010 els secrets més íntims d’aquella relació. La tahitiana, que avui resideix a Los Angeles amb el seu segon marit, mostrava en aquelles memòries un Julio possessiu, masclista, que l’obligava a fer trios al llit en contra de la seva voluntat i que li oferia cocaïna.
«Enganyada per un escriptor fantasma»
Tot i que aquesta mateixa versió va explicar a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, en una entrevista publicada el 12 de desembre del 2010, després de la publicació de l’esmentat títol, ara a Instagram explica que va ser enganyada per «un escriptor fantasma» per escriure «un llibre escandalós».
En aquella entrevista amb aquest diari, per exemple, se li preguntava: «Què va suposar per a vostè el fet de compartir llit amb la seva parella i altres dones?», i la model responia: «No era una cosa que desitjava fer amb ell, però va mirar de posar-m’ho fàcil. «Sempre em vaig sentir incòmoda, però vaig mirar d’apaivagar els seus desitjos. Julio era una persona molt sexual».
Ara, no obstant, en un comunicat pujat al seu perfil d’Instagram, Vaitiare explica la seva felicitat perquè la «Fiscalia espanyola hagi arxivat definitivament el cas de la suposada demanda contra Julio Iglesias», ja que ella «mai» va creure les acusacions.
Considera «molt injust el que els mitjans de comunicació han dit sobre Julio Iglesias i el dany irreparable que li han causat».
Per la seva banda, insisteix que que va ser molt feliç al costat del cantant: «Vam tenir un amor espectacular i preciós al llarg dels anys».
Mea culpa
Finalment, entona el mea culpa pel que es va publicar al seu llibre sobre la seva vida amb Julio Igleisas: «Jo vaig cometre un gran error i assumeixo la responsabilitat completa. Vaig contractar un escriptor fantasma per ajudar-me amb les meves memòries. El que va passar va ser que ell va crear un llibre escandalós, ple de falsedats, a fi que es vengués més. Sembla impossible de creure, però jo vaig confiar plenament en ell, i va ser una falta de professionalisme de la meva part haver firmat i autoritzat cada capítol sense haver-lo llegit. El resultat va ser fatal, i m’ha pres 15 anys poder parlar d’aquest tema».
El comunicat prossegueix així: «L’única raó per la qual ho explico ara és perquè estan utilitzant aquest llibre com una arma en contra de Julio Iglesias. Agraeixo als mitjans de comunicació per donar-me l’oportunitat i la plataforma per rectificar aquest gran error».
L’actriu conclou remarcant que tot el que va passar entre ella i el cantant va ser «consensuat»? «Mai em vaig sentir obligada ni víctima en cap moment».
«Julio, la veritat sempre sobresurt. Tant de bo trobis consol al veure que tantes persones van sortir a recolzar-te.
I love U forever.
Vaiti», s’acomiada.
