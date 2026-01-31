Estrella Morente: "Rosalía m'ha faltat al respecte, em fa vergonya"
La cantaora se sent decepcionada pel poc pes que la cantant de Sant Esteve Sesrovires li ha donat en la seva col·laboració a "Lux"
«Rosalía no ha estat respectuosa amb mi». El dia que la cantaora Estrella Morente va rebre la proposta de col·laborar amb Rosalía a Lux, probablement no s’hauria imaginat que acabaria expressant-se en aquests termes en una entrevista a Catalunya Ràdio. El vers «técnicamente, eso sería un trío, pero, si solo miro, no contará» de La Rumba del Perdón, on la granadina comparteix veu amb Sílvia Pérez Cruz, va acabar convertint-se en una mena de premonició de la polèmica que envoltaria el tema. Una controvèrsia marcada pel protagonisme i el pes artístic que la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha acabat projectant sobre dues figures tan reconegudes del panorama musical.
"Rosalía em va trucar primer per fer un duet, després, em va proposar d'afegir-hi la Sívia Pérez Cruz, a qui admiro completament", explica Morente. La cantaora afirma que sortir en un tema de Rosalía va emocionar-la plenament, atès que ella sempre l'ha considerat "amiga dels Morente". La nissaga de músics flamencs, segons explica ella mateixa, sempre l'ha valorat, i no esperava el gir que finalment ha acabat donant la col·laboració. "Sempre l'he defensat quan la gent la criticava per fer flamenc, em semblava retrògrada", recalca.
"Ens ha castigat"
Per això, no va dubtar tancar-se diversos dies a l'estudi quan la cantant de Sant Esteve Sesrovires va demanar-li participar a Lux. "Em va donar llibertat, i vaig fer moltes coses interessants", detalla. Lamenta que mai acabin sortint a la llum. Un cop va enviar-li i el disc es va publicar, es va sentir decebuda: "no ens ha deixat participar en la cançó". "Al final ni duet, ni trio. Ens ha castigat", lamenta.
"Rosalía no ha estat respectuosa amb mi", diu Morente. La cantaora avisa que, "no té la necessitat d'anar en contra d'una companya a qui sempre he donat suport", però reivindica la seva participació i la de Sílvia Pérez Cruz al Tema. "Si hagués estat dolguda o busqués promoció per dir-ho, ho hauria fet quan tothom en parlava, i no ara", puntualitza. "L'únic que vull és donar-li un toc d'atenció. Amb la música no s'hi juga", sentencia.
