L’exciclista Nicolas Roche denuncia un robatori violent a la sortida d’un restaurant de Barcelona: «L’ensurt més gran de la meva vida»
Sospita «que algú del restaurant devia avisar la banda perquè m’esperessin a fora»
Regió7
L’exciclista professional Nicolas Roche ha denunciat que tres homes el van atacar després de sopar en un restaurant de Barcelona per robar-li el rellotge. L’irlandès, que es va retirar el 2021 després de 17 anys de carrera professional, reconeix haver viscut «l’ensurt més gran» de la seva vida aquest dissabte a la ciutat comtal. «Acabo de ser atacat i colpejat per tres homes mentre sortia d’un restaurant al centre de Barcelona que intentaven robar-me el rellotge», ha explicat al seu compte d’Instagram. Tanmateix, la presència de dos membres de seguretat d’una botiga li va permetre «salvar el rellotge» i evitar més cops.
L’irlandès també ha compartit una imatge de la seva cara en què apareixen algunes esgarrapades dels presumptes agressors i sospita «que algú del restaurant devia haver avisat la banda perquè m’esperessin a fora».
Roche també ha assegurat que el va deixar en «xoc» que «durant més de cinc minuts la gent es quedés allà mirant mentre jo era a terra i la meva nòvia demanava ajuda». I espera que «les càmeres ajudin a atrapar» els lladres. L’irlandès ha reconegut que encara té «alguns talls a la cara i un blau al colze» i que la seva nòvia «Marta va rebre un cop a la part posterior del cap mentre intentava protegir el meu cap del terra». «Encara em costa creure el que va passar», ha conclòs a Instagram, on ha afirmat que és «l’ensurt més gran de la meva vida».
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà