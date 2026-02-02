Mor als 26 anys el jove ‘influencer’ i culturista Bi Jiaqi
Diverses persones van alertar de canvis físics destacables en aquest referent del fitness a la Xina
Redacció
L’‘influencer’ xinès Bi Jiaqi, molt popular a les xarxes socials per les seves rutines d’entrenament, va morir divendres passat als 26 anys mentre dormia, segons ha informat el mitjà taiwanès ETToday. El culturisme plora la pèrdua d’un dels seus joves referents, que s’havia convertit en tota una referència del fitness a la Xina.
El creador de contingut, resident a Ningbo, compartia habitualment els seus entrenaments intensos amb milers de seguidors a les xarxes socials. Els seus amics havien detectat símptomes preocupants dies abans, però ningú no va actuar a temps. Tot i que les causes oficials de la mort encara no s’han confirmat, les primeres investigacions apunten a la possible ruptura d’un vas sanguini.
Llavis morats i aspecte demacrat: les alertes que van passar desapercebudes
Els dies previs a la seva mort, l’entorn del culturista havia observat canvis evidents en el seu estat físic. Els amics el descrivien més dèbil de l’habitual i amb un aspecte visiblement deteriorat. Una fotografia presa poc abans del decés mostrava el jove amb els llavis amoratats i una expressió d’esgotament extrem.
Les persones que el coneixien també van advertir que els vasos sanguinis del seu coll presentaven una mida anormalment gran. Tanmateix, tots aquests indicis es van atribuir al rigor de les seves sessions d’entrenament i ningú no va considerar que poguessin ser símptomes d’un problema greu de salut.
«El meu cap està inflat com un panet al vapor»
El mateix Bi Jiaqi havia deixat constància del seu estat a les xarxes socials. A principis de mes, va publicar un selfie acompanyat d’un comentari en què feia broma sobre la inflor del seu rostre, comparant-la amb la d’un panet al vapor, segons recull el portal NeedToKnow.
Allò que l’‘influencer’ va interpretar com una conseqüència més de la seva exigent preparació física podria haver estat, en realitat, un senyal d’alarma. Els llavis morats que presentava són un indicador habitual d’insuficiència d’oxigen a la sang o de problemes circulatoris que poden comprometre greument la salut cardiopulmonar.
L’advertiment dels cardiòlegs sobre els riscos del culturisme extrem
El doctor Zhang Yu, cardiòleg de l’Hospital Fuwai de Shenzhen, ha aprofitat aquest tràgic succés per alertar sobre els perills associats a determinades pràctiques del culturisme de competició. L’especialista explica que els mètodes de deshidratació i reducció de greix que utilitzen molts esportistes abans dels tornejos poden espessir la sang de manera perillosa.
Aquest augment de la viscositat sanguínia eleva considerablement el risc de patir trombosi, un problema que pot derivar en conseqüències fatals. La mort de Bi Jiaqi se suma així a una llista preocupant de joves culturistes morts els darrers anys, fet que ha reobert el debat sobre els límits saludables en aquest esport.
