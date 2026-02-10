Bad Bunny elimina totes les seves publicacions i la seva foto de perfil a Instagram després del Super Bowl
El compte buit només conté un enllaç al seu àlbum 'Debí tirar más fotos'
EFE
Bad Bunny ha eliminat totes les publicacions del seu compte d’Instagram i fins i tot ha esborrat la seva foto de perfil, cosa que ha causat sorpresa entre els 53 milions de seguidors que el portorriqueny té a la xarxa social. A més, l'artista va deixar de seguir tots els comptes amb els quals interactuava. El compte buit només conté un enllaç al seu àlbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.
La desaparició de Benito Antonio Martínez Ocasio de la xarxa social, propietat de Meta, es va registrar poques hores després que fes història amb el seu espectacle de mitja part de la Super Bowl LX al Levi’s Stadium de Santa Clara, Califòrnia, on els Seattle Seahawks van vèncer els New England Patriots.
Des de la seva actuació, plena de referències culturals i en defensa dels llatins, el nom de Bad Bunny ha inundat les portades de diaris, les xarxes socials i la televisió, destacant l’actuació del portorriqueny, que va comptar amb la participació de Lady Gaga i Ricky Martin.
En un comunicat, Apple Music, que va patrocinar l’espectacle de mitja part de la Super Bowl, va dir que l’actuació de l’artista va generar “una interacció sense precedents” per part dels fans de tot el món. El nombre d’oients simultanis de Bad Bunny es va disparar immediatament després de la mitja part, consolidant l’actuació de la superestrella global com un dels moments musicals més comentats de l’any, segons dades d’escolta en temps real d’Apple Music.
A això se suma que les reproduccions a Spotify de Bad Bunny als Estats Units van augmentar un 470 % i les globals van créixer un 210 % després del seu espectacle.
Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal i Karol G també van acompanyar l’artista, que el mes passat va fer història en alçar-se amb el Grammy al millor àlbum, la primera vegada que un treball completament en espanyol guanya aquest guardó tan important.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat