Mor als 84 anys el pare de David Bisbal, l’exboxejador José Bisbal
Pateix Alzheimer des de fa diversos anys, i el seu estat havia empitjorat en els darrers temps
Europa Press
Moments duríssims per a David Bisbal i la seva família. El seu pare, José Bisbal Carrillo, ha mort als 84 anys aquest dimarts 10 de febrer a la seva Almeria natal, envoltat dels seus éssers estimats, tal com ha avançat La Voz de Almería.
L’exesportista, que va assolir una gran popularitat com a boxejador a les dècades dels 60 i 70 —arribant a guanyar el Campionat d’Espanya del pes ploma en set ocasions—, patia Alzheimer des de feia diversos anys, i el seu estat havia empitjorat en els darrers temps, fins al punt d’ingressar en una residència per rebre les cures necessàries a causa de la seva malaltia.
«És dur quan no et reconeix»
El cantant d’Ave María es va sincerar en diverses ocasions sobre com de dur era que el seu pare ja no el reconegués: «Nosaltres ja ens hi hem anat acostumant, però és dur la primera vegada que no et reconeix… Se’t trenca l’ànima. Comences a notar que no reconeix ni els seus nets. És duríssim. Ja no em reconeix ni a mi, ni a la meva germana, ni al meu germà… De vegades tampoc a la meva mare, que sempre és amb ell. En canvi, sí que recorda la seva època de boxejador», confessava el triunfito el 2023 durant una visita a El hormiguero.
En el seu documental de Movistar+, David també va parlar de l’Alzheimer que patia el seu progenitor, que va protagonitzar una de les seqüències més emotives del film, en què l’artista li comentava amb orgull que «el meu pare també va ser boxejador. El meu pare es diu José Bisbal Carrillo».
L’últim homenatge al seu pare
«Aquest soc jo», reaccionava aleshores Bisbal Carrillo. «És que tu ets el meu pare i jo soc David. És que no te’n recordes de mi? El que passa és que he crescut i ja tinc barba blanca i tot. Jo ja sé que tu no te’n recordes de mi, però jo sí que me’n recordo de tu i això és el que és important. Estàs molt guapo, Pepe, t’estimo molt», responia el cantant mentre l’acaronava amb tendresa.
L’últim homenatge públic de Bisbal al seu pare va ser l’1 de desembre passat, amb motiu del seu 84è aniversari. «Feliç aniversari al primer campió d’Espanya de boxa nascut a Almeria. Set títols en una època dura, quan era molt fàcil que t’enganyessin. A vegades me l’imagino corrent per la Molineta, o pujant el Tibidabo de Barcelona, cuidant cada detall, menjant el seu tros de vedella i patint amb el pes abans del proper combat. Aquest sacrifici que només coneixen els veritables campions», escrivia a les seves xarxes socials al costat d’una imatge en blanc i negre del seu progenitor en la seva etapa d’esportista.
I ara, tot just dos mesos després, David, la seva mare María Ferre i els seus germans José María i María del Mar acomiaden José, a qui han estat cuidant fins a l’últim moment. Un trànsit dolorós sobre el qual el cantant encara no s’ha pronunciat, massa abatut per donar-li el seu últim adeu públicament.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat