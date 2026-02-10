Sílvia Abril torna a TVE amb un programa abans del retorn d’Andreu Buenafuente: així és el nou format
La presentadora estrenarà aquest mes de març a La 2Cat I ara què?, un espai híbrid entre talk show i late night domèstic basat en la sorpresa, la improvisació i converses sense guió
Carlos Merenciano
La cadena pública catalana fa un pas endavant en el seu prime time amb l’estrena de I ara què?, el nou espai que marca el retorn de Sílvia Abril a TVE. El programa arribarà aquest mes de març a La 2Cat, en coproducció amb Sidecar Media, i ho farà abans de l’esperada tornada d’Andreu Buenafuente a la televisió pública després de la seva baixa mèdica.
I ara què? es presenta com un format híbrid, a mig camí entre el talk show i el late night, on la sorpresa és el motor narratiu. El plató recrea la casa televisiva d’Abril —amb el seu inseparable gos Baloo inclòs— i tot parteix d’una única premissa: algú truca al timbre. A partir d’aquí, la presentadora no sap qui entra, ni què passarà, ni cap a on derivarà la conversa.
El programa fuig deliberadament dels codis clàssics de l’entreteniment nocturn. No hi ha monòlegs ni sketches a l’ús, ni tampoc entrevistes promocionals convencionals. L’humor neix de la improvisació, de les reaccions espontànies i de situacions que poden ser tan còmiques com inesperadament íntimes. El resultat és un espai que combina lleugeresa i veritat, amb moments divertits i d’altres més reveladors.
Aquest nou projecte està fet a mida per a Sílvia Abril: proper, curiós i sense cotilles. Pel seu “saló” hi passaran perfils molt diversos, cosa que permetrà converses relaxades, imprevisibles i allunyades del guió tancat. Després d’una extensa trajectòria en televisió, cinema i teatre, la presentadora afronta així un dels seus treballs més personals, reforçant l’aposta de RTVE per formats més lliures i reconeixibles.