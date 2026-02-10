Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Úrsula Corberó i Chino Darín donen la benvinguda al seu primer fill

L’actriu ha donat a llum en un part avançat

Úrsula Corberó i Chino Darín en una imatge d'arxiu

Úrsula Corberó i Chino Darín en una imatge d'arxiu / .

Kevin Rodríguez

Tenerife

Úrsula Corberó i Chino Darín, una de les parelles més estimades del panorama interpretatiu, ja han estrenat la paternitat amb el naixement del seu primer fill en comú, tal com ha desvelat Lorena Vázquez a 'Y Ahora Sonsoles'. El part s’ha produït abans del previst i a Barcelona, on tots dos es troben envoltats de les seves famílies.

Després d’anunciar el seu embaràs el passat setembre amb una foto icònica a les xarxes acompanyada del text “Això no és IA”, la parella va rebre milers de felicitacions i va desfermar la bogeria entre els seus seguidors en confirmar que esperaven un bebè.

Tot i que tenien previst rebre el nounat a Buenos Aires, el part finalment s’hauria produït a Barcelona, amb el suport de la família Darín.

En els darrers dies se’ls hauria vist passejant per la ciutat comtal després del naixement, i Chino fins i tot hauria compartit una divertida imatge muntant el bressol… presumiblement ja amb tot preparat per a la nova etapa familiar.

