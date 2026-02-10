Úrsula Corberó i Chino Darín donen la benvinguda al seu primer fill
L’actriu ha donat a llum en un part avançat
Kevin Rodríguez
Úrsula Corberó i Chino Darín, una de les parelles més estimades del panorama interpretatiu, ja han estrenat la paternitat amb el naixement del seu primer fill en comú, tal com ha desvelat Lorena Vázquez a 'Y Ahora Sonsoles'. El part s’ha produït abans del previst i a Barcelona, on tots dos es troben envoltats de les seves famílies.
Després d’anunciar el seu embaràs el passat setembre amb una foto icònica a les xarxes acompanyada del text “Això no és IA”, la parella va rebre milers de felicitacions i va desfermar la bogeria entre els seus seguidors en confirmar que esperaven un bebè.
Tot i que tenien previst rebre el nounat a Buenos Aires, el part finalment s’hauria produït a Barcelona, amb el suport de la família Darín.
En els darrers dies se’ls hauria vist passejant per la ciutat comtal després del naixement, i Chino fins i tot hauria compartit una divertida imatge muntant el bressol… presumiblement ja amb tot preparat per a la nova etapa familiar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat