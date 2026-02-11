La plataforma Nofumadores denuncia Rosalía per fumar en un pòdcast: “Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut"
La cantant va compartir amb la youtuber Soy una pringada una cigarreta en un espai interior durant la gravació de “Special People Club”
EFE
La plataforma Nofumadores.org ha denunciat Rosalía i Esty Quesada, Soy una pringada, per fumar durant la gravació del pòdcast que té la youtuber, en considerar que han infringit la normativa vigent. En un comunicat, l’associació informa que la denúncia formal ja ha estat registrada davant les autoritats competents tant per la conducta individual com per la responsabilitat del mitjà que emet i difon el contingut.
Durant l’entrevista per al pòdcast “Special People Club”, Rosalía interromp la conversa per fumar una cigarreta en un espai interior tancat i convida la presentadora a compartir-la. Tot i que Quesada afirma no ser fumadora, accepta la cigarreta i assegura que li agrada “parlar a calades”, mentre totes dues apareixen fumant davant les càmeres, explica l’entitat.
Per a Nofumadores.org, els fets constitueixen una doble vulneració de la llei antitabac: d’una banda, per fumar en un espai interior tancat, que entraria en la categoria de centre de treball; i, de l’altra, per incomplir la prohibició expressa que en els mitjans de comunicació i serveis de la societat de la informació els presentadors, col·laboradors o convidats apareguin fumant o mostrin directament o indirectament marques de productes del tabac.
A això s’hi afegeix una tercera infracció de la Llei general de comunicació audiovisual, que prohibeix de manera clara tota comunicació comercial, promoció o exhibició de productes del tabac en continguts audiovisuals i a les xarxes socials, inclosos els difosos a través de plataformes digitals i serveis sota demanda. En la primera versió de l’entrevista penjada a la plataforma, es mostra de manera recognoscible la marca del producte, precisa l’associació, que subratlla que, després de la difusió inicial del vídeo i la reacció generada a les xarxes socials, el contingut va ser retirat temporalment i tornat a publicar amb la cigarreta pixelada.
“La pixelació de la cigarreta no neutralitza el missatge ni l’acte de fumar. El consum continua sent recognoscible, es normalitza i es legitima. L’efecte final és el mateix: una promoció implícita del tabac en un format dirigit a audiències joves, protagonitzat per una figura amb milions de seguidors arreu del món”, subratlla la presidenta de la plataforma, Raquel Fernández Megina.
Responsabilitat social dels referents culturals
Més enllà de les infraccions legals, la plataforma adverteix del greu impacte que aquest tipus de conductes té en menors i joves i lamenta el greu problema ètic que suposa banalitzar el consum de tabac “com un gest estètic o admiratiu” en formats de gran abast entre la població jove.
“Rosalía és una figura pública amb una enorme capacitat d’influència entre adolescents i joves, un col·lectiu especialment vulnerable als processos de renormalització del tabac i la nicotina”, alerta la plataforma, que recorda que no es tracta d’un episodi aïllat, ja que al desembre de 2024 van denunciar la cantant per l’aparició de cigarretes d’una coneguda marca de tabac a les seves xarxes socials.
“Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut, especialment quan parlem de menors”, conclou Fernández Megina.
