Mor l'actor James Van Der Beek, protagonista de "Dawson Crece", als 48 anys
L'intèrpret lluitava des del 2023 contra un càncer
Aida Ortega / Laura Gómez
James Van Der Beek, actor nord.americà conegut pel seu paper de protagonista a la sèrie Dawson Crece, va morir ahir, dimecres, als 48 anys a causa d’un càncer colorectal que li van diagnosticar durant l’estiu del 2023. L'intèrpret va traspassar a casa, segons ha relatat la seva dona, Kimberly Van Der Beek. La parella es van casar el 2010 i tenien sis fills: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn i Jeremiah.
A través d’una publicació a Instagram en què es veu un primer pla de l’actor, Kimberly ha confirmat la trista notícia de la mort de James Van Der Beek: «El nostre estimat James David Van Der Beek ha mort pacíficament aquest matí. Va afrontar els seus darrers dies amb valentia, fe i dignitat. Hi ha molt per compartir sobre els seus desitjos, el seu amor per la humanitat i allò sagrat del temps. Arribarà el moment. Per ara, demanem privacitat i tranquil·litat mentre plorem la pèrdua del nostre estimat marit, pare, fill, germà i amic». L’última fotografia de tots dos és de fa 7 setmanes i també es pot veure una imatge de tota la família durant el Halloween de 2025.
Què va passar amb James Van Der Beek?
Nascut a Cheshire, Connecticut, el 8 de març de 1977, James Van Der Beek va anunciar el novembre de 2024 que patia un càncer colorectal en fase 3 que li havien diagnosticat l’estiu de 2023. Des d’aleshores, l’actor va lluitar per superar-lo i va parlar sense embuts de la seva malaltia. “És càncer. Cada any, aproximadament 2.000 milions de persones arreu del món reben aquest diagnòstic. I jo soc una d’elles”, va assegurar l’actor en una entrevista.
Fa només uns mesos, tot l’elenc de la sèrie Dawson Crece, que li va permetre saltar a la fama, es va reunir per recaptar fons. Tanmateix, Van Der Beek no hi va poder assistir a causa de la seva malaltia.
