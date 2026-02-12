Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor l'actor James Van Der Beek, protagonista de "Dawson Crece", als 48 anys

L'intèrpret lluitava des del 2023 contra un càncer

James Van Der Beek a Dawson Crece

James Van Der Beek a Dawson Crece / Arxiu

Aida Ortega / Laura Gómez

Manresa

James Van Der Beek, actor nord.americà conegut pel seu paper de protagonista a la sèrie Dawson Crece, va morir ahir, dimecres, als 48 anys a causa d’un càncer colorectal que li van diagnosticar durant l’estiu del 2023. L'intèrpret va traspassar a casa, segons ha relatat la seva dona, Kimberly Van Der Beek. La parella es van casar el 2010 i tenien sis fills: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn i Jeremiah.

A través d’una publicació a Instagram en què es veu un primer pla de l’actor, Kimberly ha confirmat la trista notícia de la mort de James Van Der Beek: «El nostre estimat James David Van Der Beek ha mort pacíficament aquest matí. Va afrontar els seus darrers dies amb valentia, fe i dignitat. Hi ha molt per compartir sobre els seus desitjos, el seu amor per la humanitat i allò sagrat del temps. Arribarà el moment. Per ara, demanem privacitat i tranquil·litat mentre plorem la pèrdua del nostre estimat marit, pare, fill, germà i amic». L’última fotografia de tots dos és de fa 7 setmanes i també es pot veure una imatge de tota la família durant el Halloween de 2025.

Què va passar amb James Van Der Beek?

Nascut a Cheshire, Connecticut, el 8 de març de 1977, James Van Der Beek va anunciar el novembre de 2024 que patia un càncer colorectal en fase 3 que li havien diagnosticat l’estiu de 2023. Des d’aleshores, l’actor va lluitar per superar-lo i va parlar sense embuts de la seva malaltia. “És càncer. Cada any, aproximadament 2.000 milions de persones arreu del món reben aquest diagnòstic. I jo soc una d’elles”, va assegurar l’actor en una entrevista.

Fa només uns mesos, tot l’elenc de la sèrie Dawson Crece, que li va permetre saltar a la fama, es va reunir per recaptar fons. Tanmateix, Van Der Beek no hi va poder assistir a causa de la seva malaltia.

