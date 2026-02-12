La recepta de la truita de patates de Rosalía per a Vogue: amb ceba i vermut "del Baix Llobregat"
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha compartit el pas a pas de l'elaboració, que acompanya amb patates "de la xurreria del costat de casa" i pa amb tomàquet
EFE
Després de compartir la seva recepta del pa de pessic d'oli d'oliva, Rosalía ha tornat a mostrar els seus dots culinàris amb la preparació d'una truita de patates en una entrevista per a Vogue. Ho ha fet un dia abans de publicar el videoclip de Sauvignon Blanc, una de les cançons més escoltades de la seva més recent producció musical Lux.
L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha enregistrat un vídeo cuinant el plat per a la secció Now Serving del canal de YouTube de Vogue, que s'ha publicat aquest dimarts, alhora que apareixia a la portada de l’edició especial de primavera de la revista. A la portada, sota el títol Rosalía a la velocitat de la llum, la cantant posa amb un vestit blanc, color que ha identificat la seva nova era, i amb l’aurèola rossenca que es va tenyir enmig d’un directe d’Instagram el dia de la presentació de la portada de LUX a Madrid.
Durant la gravació de la recepta, en canvi, anava vestida de negre. La col·laboració de la cantant amb la revista, considerada la Bíblia de la moda, arriba unes hores abans de l’estrena del videoclip de Sauvignon Blanc. Al vídeo, fa un gest de celebració oferint a dos amics una copa d’aquesta varietat de vi originària de França.
"Les guapes saben obrir ampolles de vi i se les obren elles mateixes", bromeja al clip mentre obre una ampolla de Sancerre, un vi elaborat al 100 % amb la varietat sauvignon blanc, que, segons va explicar, va provar per primera vegada amb el cantant Pharrell Williams.
La recepta de la truita de la cantant catalana sí que porta ceba i, a més, confessa ser "generosa" amb ella, a diferència d’aquells que prefereixen la recepta només amb patates i ou. "La ceba està boníssima i li dona el toc dolç", opina al vídeo. Enmig de l’elaboració, Rosalía va preparar un vermut "com es fa al Baix Llobregat" amb patates, preferiblement "de la xurreria del costat de casa", una llauna de musclos, un pot d’olives i una mica de salsa Espinaler, un condiment típic de la cuina catalana fet a base de vinagre, pebre vermell i altres espècies.
La cantant també va elaborar el clàssic pa amb tomàquet per acompanyar la truita.
