Quim Llisorgas, actor de TV3 amb síndrome de Joubert, obté el títol d'ESO després d'onze anys de lluita: “He patit una injustícia educativa”
El TSJC ordena a Educació que expedeixi el certificat de l'intèrpret, conegut per donar vida a l'Héctor a la sèrie 'Com si fos ahir'
Ramón Vendrell
Una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena al Departament d’Educació i a l’Escola Pia de Mataró expedir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) a l’exalumne amb diversitat funcional Quim Llisorgas (Vilassar de Mar, 1995), amb efectes retroactius al curs 2011-2012. La resolució del TSJC, inapel·lable, considera que, malgrat haver superat els quatre cursos de l’ESO d’acord amb el seu pla educatiu individualitzat, a Llisorgas se li va negar el títol amb criteris genèrics i no individualitzats. El tribunal declara que el centre educatiu i l’Administració van actuar de manera materialment il·legal en ocultar, no conservar o no facilitar el pla individualitzat de suport de Llisorgas —que interpreta en Hèctor a la sèrie de TV3 Com si fos ahir. El document només va aparèixer al tram final del procés al TSJC, i va ser determinant.
Pas tancat
“He patit una injustícia educativa i si he lluitat ha estat perquè cap altra persona amb diversitat funcional hagi de passar per això”, va dir Llisorgas, afectat per la síndrome de Joubert (un trastorn genètic que afecta el cerebel), en la presentació a la premsa de la sentència. Han estat 11 anys de batalla legal. No tenir el títol de l’ESO li va impedir cursar cap tipus d’estudis reglats i pràcticament treballar. “Sense el títol de l’ESO no pots treballar de res”, va indicar. I no només això: “L’Escola Pia em va excloure i em va allunyar dels meus amics”, va explicar Llisorgas sobre el seu traumàtic final al centre. El futur actor i autor del llibre Si vols, pots es va enfonsar anímicament i va perdre 18 quilos. Per altres camins va arribar al seu objectiu de ser intèrpret, però se li va tancar l’accés a la formació actoral.
“En Quim té les seves limitacions, però també projectes, capacitats i drets”, va assenyalar la seva mare, Estrella Santos. Llisorgas, actor professional, ha tingut també papers a la sèrie La Riera (TV3) i a la pel·lícula Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera.
Suposada inclusió
L’advocada del cas, Sílvia Requena, va remarcar que des que a Llisorgas se li va negar el títol de l’ESO, la Conselleria d’Educació (abans Ensenyament) ha tingut set titulars, i que el seu cas no té res d’estrany. “A en Quim se li va negar la possibilitat de continuar estudiant per una decisió política —va afirmar—. L’Administració educativa de Catalunya ha comès una injustícia”. Quelcom xocant, va afegir, en temps de suposada inclusió. Ni el Departament, ni els seus serveis territorials, ni l’Escola Pia s’han disculpat davant Llisorgas. La sentència del TSJC es va emetre el 14 de juliol de l’any passat.
