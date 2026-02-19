Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Javi Poves, entrenador i polèmic terraplanista, inhabilitat per un greu enfrontament amb àrbitres

La Federació ha prohibit al tècnic del Moscardó acostar-se a una banqueta durant dos anys arran de la seva última desconsideració envers els col·legiats, a més d’imposar-li una sanció de 3.500 euros

Javi Poves

Javi Poves / EPE

Pol Langa

Manresa

Sembla Javi Poves que ho estigués buscant i, finalment, ho ha aconseguit: la RFEF ha sancionat el tècnic i president del club madrileny Colònia Moscardó de Segona Federació, amb dos anys sense poder seure en una banqueta, segons ha confirmat el periodista Isaac Fouto a la Cadena COPE. A més, també li ha imposat una multa de 3.500 euros per incomplir sancions prèvies. Es tracta d'una figura controvertida: les seves declaracions a favor de la teoria terraplanista i el seu perfil conspiranoic l’han fet aparèixer als mitjans de comunicació en més d’una ocasió.

Poves és un dels perfils més polèmics de tot el futbol espanyol, i els seus enfrontaments amb els jugadors del Moscardó —club del qual és propietari i entrenador— i amb l’estament arbitral són habituals.

La gota que ha fet vessar el vas, i que ha provocat la seva inhabilitació, han estat els fets ocorreguts després de l’empat a 1 del conjunt madrileny contra el Rayo Majadahonda, en què el tècnic va proferir paraules molt dures contra els àrbitres del partit, recollides a l’acta.

"En finalitzar el partit, Javier Poves Gómez, president del CD Colonia Moscardó, s’adreça des de la graderia a l’equip arbitral en els termes següents: ‘Traieu pit per la merda de partit que heu fet! Vens a guanyar 300 euros de merda! Aviseu-me i us en dono el triple perquè em xiuleu igual, que us enterro de diners!’, mentre aplaudia."

"Posteriorment accedeix a la zona pròxima als vestidors i s’adreça al jugador número 4 del Rayo Majadahonda, Daniel Ramos Cruz, en els termes següents: ‘Ets un paleto, treu-te el palet de la boca!’ repetidament. Tot seguit subjecta pel coll el jugador número 6 del Rayo Majadahonda, Daniel Vidal Martínez, i ha de ser separat per membres de seguretat de les instal·lacions esportives."

Un historial carregat de polèmiques

Abans d’arribar a aquest punt, Poves ha anat tensant la relació amb els seus propis jugadors, amb els àrbitres i amb la RFEF amb una actitud de confrontació constant. El març del 2025 es va “autoexpulsar” davant el “ridícul” del seu equip, i aquell mateix mes va ser sancionat amb nou partits per insultar repetidament el col·legiat en un partit de Segona RFEF contra el CD Coria, a més de negar-se a abandonar el camp.

Ja aquesta temporada, a l’octubre va carregar durament contra la RFEF i el Rayo Vallecano B arran del canvi d’un partit per deficiències a les instal·lacions, fet que li va semblar un “escàndol” i amb el qual suggeria irregularitats en la gestió.

Notícies relacionades

Al novembre va criticar els seus jugadors després de perdre contra el Tenerife B, remarcant el poc nivell dels futbolistes del Moscardó i assegurant que no hi havia nivell per salvar la categoria. Ja al desembre va assenyalar set jugadors i va assegurar que els acomiadaria, acte que li va valer la resposta del davanter del València, Hugo Duro, que va defensar els jugadors. Lluny d’apaivagar-se, Poves va insultar el jugador valencianista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents