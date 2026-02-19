Javi Poves, entrenador i polèmic terraplanista, inhabilitat per un greu enfrontament amb àrbitres
La Federació ha prohibit al tècnic del Moscardó acostar-se a una banqueta durant dos anys arran de la seva última desconsideració envers els col·legiats, a més d’imposar-li una sanció de 3.500 euros
Pol Langa
Sembla Javi Poves que ho estigués buscant i, finalment, ho ha aconseguit: la RFEF ha sancionat el tècnic i president del club madrileny Colònia Moscardó de Segona Federació, amb dos anys sense poder seure en una banqueta, segons ha confirmat el periodista Isaac Fouto a la Cadena COPE. A més, també li ha imposat una multa de 3.500 euros per incomplir sancions prèvies. Es tracta d'una figura controvertida: les seves declaracions a favor de la teoria terraplanista i el seu perfil conspiranoic l’han fet aparèixer als mitjans de comunicació en més d’una ocasió.
Poves és un dels perfils més polèmics de tot el futbol espanyol, i els seus enfrontaments amb els jugadors del Moscardó —club del qual és propietari i entrenador— i amb l’estament arbitral són habituals.
La gota que ha fet vessar el vas, i que ha provocat la seva inhabilitació, han estat els fets ocorreguts després de l’empat a 1 del conjunt madrileny contra el Rayo Majadahonda, en què el tècnic va proferir paraules molt dures contra els àrbitres del partit, recollides a l’acta.
"En finalitzar el partit, Javier Poves Gómez, president del CD Colonia Moscardó, s’adreça des de la graderia a l’equip arbitral en els termes següents: ‘Traieu pit per la merda de partit que heu fet! Vens a guanyar 300 euros de merda! Aviseu-me i us en dono el triple perquè em xiuleu igual, que us enterro de diners!’, mentre aplaudia."
"Posteriorment accedeix a la zona pròxima als vestidors i s’adreça al jugador número 4 del Rayo Majadahonda, Daniel Ramos Cruz, en els termes següents: ‘Ets un paleto, treu-te el palet de la boca!’ repetidament. Tot seguit subjecta pel coll el jugador número 6 del Rayo Majadahonda, Daniel Vidal Martínez, i ha de ser separat per membres de seguretat de les instal·lacions esportives."
Un historial carregat de polèmiques
Abans d’arribar a aquest punt, Poves ha anat tensant la relació amb els seus propis jugadors, amb els àrbitres i amb la RFEF amb una actitud de confrontació constant. El març del 2025 es va “autoexpulsar” davant el “ridícul” del seu equip, i aquell mateix mes va ser sancionat amb nou partits per insultar repetidament el col·legiat en un partit de Segona RFEF contra el CD Coria, a més de negar-se a abandonar el camp.
Ja aquesta temporada, a l’octubre va carregar durament contra la RFEF i el Rayo Vallecano B arran del canvi d’un partit per deficiències a les instal·lacions, fet que li va semblar un “escàndol” i amb el qual suggeria irregularitats en la gestió.
Al novembre va criticar els seus jugadors després de perdre contra el Tenerife B, remarcant el poc nivell dels futbolistes del Moscardó i assegurant que no hi havia nivell per salvar la categoria. Ja al desembre va assenyalar set jugadors i va assegurar que els acomiadaria, acte que li va valer la resposta del davanter del València, Hugo Duro, que va defensar els jugadors. Lluny d’apaivagar-se, Poves va insultar el jugador valencianista.
