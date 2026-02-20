Mor als 53 anys Eric Dane, actor d’‘Anatomia de Grey’ i ‘Euphoria’
L’intèrpret nord-americà ha mort gairebé un any després d’haver fet públic el seu diagnòstic d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA)
Marisa de Dios
L’actor nord-americà Eric Dane, reconegut per participar en sèries com ‘Anatomia de Grey’ i ‘Euphoria’, ha mort aquest dijous als 53 anys després de lluitar contra l’esclerosi lateral amiotròfica. Dane ha mort gairebé un any després d’haver fet públic el seu diagnòstic d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia neurodegenerativa que deteriora progressivament les funcions musculars. La seva família ha confirmat la defunció mitjançant un comunicat en què informa que l’actor ha mort envoltat dels seus éssers estimats després d’“una valenta batalla” contra la malaltia.
A la segona temporada
L’intèrpret va assolir fama internacional pel seu paper del doctor Mark Sloan, un carismàtic cirurgià plàstic conegut com a ‘McSteamy’, a ‘Anatomia de Grey’, on es va convertir en un dels personatges més populars del drama mèdic produït per la cadena ABC. Dane es va incorporar a la famosa ficció a la segona temporada. I, tot i que el seu paper havia de ser només temporal, acabaria esdevenint un dels personatges amb més tirada, fet que el va portar a participar en la sèrie en 139 capítols i al llarg de sis temporades.
La seva feina a la sèrie creada per Shonda Rhimes va consolidar la seva carrera a la televisió nord-americana i el va situar com un dels rostres més reconeixibles del format durant la dècada dels 2000.
El ‘pare’ de Jacob Elordi
Després de la seva sortida del drama mèdic, Dane va continuar la seva trajectòria en produccions televisives com ‘Euphoria’, en què interpretava Cal Jacobs, el pare de l’irascible Nate (Jacob Elordi). De fet, el seu personatge tenia molt a veure amb el trauma del seu fill, ja que no havia estat una influència gaire positiva en la seva vida. El pròxim mes d’abril, HBO Max estrenarà la tercera temporada de la sèrie, en què participa Rosalía.
Al seu currículum també figuren produccions com la saga ‘X-Men’, pel·lícules com ‘Burlesque’, ‘Atrapados’ i ‘Borderline’, i sèries com ‘Kabul’, ‘La cuenta atrás’, ‘Mentes brillantes’, ‘The Last Ship’, ‘Sin cita previa (un ‘spin-off’ d’‘Anatomia de Grey’) i ‘Las Vegas’.
En els primers anys de la seva carrera, havia fet petits papers en produccions televisives conegudes com ‘Salvados por la campana’, 'Aquellos maravillosos años', 'Matrimonio con hijos' y 'Roseanne'.
Deteriorament físic
L’actor estava casat amb l’actriu Rebecca Gayheart, tot i que estaven separats, i tenien dues filles. En els darrers mesos, havia mostrat un deteriorament físic visible, tot i que va mantenir missatges de fortalesa i suport a la investigació sobre l’ELA fins a les seves últimes aparicions públiques. De fet, dos mesos després d’anunciar que patia la malaltia, va explicar que havia perdut la mobilitat del costat dret del cos, cosa que el va acabar portant a utilitzar una cadira de rodes.
