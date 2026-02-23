Retorn a la ràdio
Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: «Això ha sigut com morir-te en vida»
El presentador reapareix a ‘Nadie sabe nada’ després de tres mesos apartat per un episodi d’ansietat i agraeix el suport rebut.
Carlos Merenciano
Tres mesos després d’anunciar una aturada professional per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente ha tornat a posar-se davant dels micròfons. Ho ha fet aquest dissabte a ‘Nadie sabe nada’, l’espai d’improvisació que condueix amb Berto Romero a la cadena SER. El presentador va agrair públicament el suport rebut durant la seva absència: «Això ha sigut com morir-te en vida, és com assistir al teu funeral estant viu, per les gràcies i per l’afecte. Cada mostra l’he rebut amb molta alegria. I seria un cretí, que no ho descarto, però ho seria si no digués ara que moltíssimes gràcies a tothom», va afirmar, abans de resumir el seu estat amb un breu «millor».
Fidel al to del programa, la tornada va estar marcada per l’humor: «No recordo res. Proposo reinventar-ho tot: no fer humor, només reflexions serioses», va dir fent broma amb referència als personatges i seccions creats al llarg dels 13 anys del format. Romero, per la seva banda, va explicar que durant aquest temps també ha rebut nombrosos missatges de suport per al seu company: «Ho he agraït, però algun dia m’ha atabalat. No sabia reaccionar. Algunes gràcies no les hi he dit».
El còmic va voler reconèixer el treball de l’equip tècnic que ha mantingut viu el programa durant aquestes setmanes d’emissions especials amb recopilatoris: «No soc gaire de dir aquestes coses, però vull agrair a l’equip que hagi mantingut viva la flama del ‘Nadie sabe nada’. S’han treballat uns resums molt interessants. M’ho han explicat, perquè jo no els he escoltat», va assenyalar Romero.
El presentador va anunciar el 21 de novembre que aturava la seva activitat després de patir un episodi d’ansietat derivat de la sobrecàrrega laboral, segons va explicar la seva dona, Silvia Abril. En aquell moment compaginava el programa ‘Futuro imperfecto’ a La 1, l’espai radiofònic de la SER i la gestió d’El Terrat, la seva pròpia productora. La seva absència també el va apartar de les campanades de TVE, finalment presentades per Chenoa i el grup Estopa. Ara, amb la tornada a la ràdio, Buenafuente inicia una nova etapa centrat a reprendre progressivament la seva activitat, sense saber exactament quan tornarà a la petita pantalla.
