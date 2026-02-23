Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Bianca Dias, influencer brasilera de 27 anys, després de sotmetre’s a una cirurgia estètica

«Va tenir un coàgul pulmonar, dues convulsions i, quan va arribar a l’hospital, ja no era viva», ha dit Giovanna Borges, amiga de la influencer

La influencer brasilera Bianca Dias

La influencer brasilera Bianca Dias / Xarxes socials

Regió7

Manresa

Bianca Dias, influencer brasilera de 27 anys, ha mort pocs dies després de sotmetre’s a una cirurgia plàstica. La creadora de contingut, amb prop de 60.000 seguidors a les xarxes socials i mare de dos fills, hauria patit una embòlia pulmonar després de començar a experimentar dificultats per respirar mentre es recuperava a casa seva, a Guarujá, a prop de São Paulo, segons el mitjà especialitzat en premsa rosa TMZ.

Tot i que es desconeix quin tipus d’operació plàstica es va fer Dias, la trombosi pulmonar és una de les complicacions postoperatòries més temudes, associada a intervencions estètiques de gran envergadura. Segons el mitjà nord-americà, malgrat arribar a l’hospital, els metges no van poder salvar-li la vida, i va morir 18 dies després de l’operació inicial. Les autoritats han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes de la seva mort.

Diversos amics i coneguts de Bianca van compartir el seu condol a Instagram, consternats per la mort de la influencer, que compartia el seu estil de vida i els seus viatges a les xarxes socials. «Va tenir un coàgul pulmonar, dues convulsions i, quan va arribar a l’hospital, ja no era viva», va explicar Giovanna Borges, amiga de Bianca.

«Vull agrair els innombrables missatges; gràcies a tothom qui s’ha pres el temps de preocupar-se i d’enviar paraules de suport. Si podeu pregar per la família, independentment de la vostra religió, us ho agrairé moltíssim», va escriure.

