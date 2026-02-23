Mor Bianca Dias, influencer brasilera de 27 anys, després de sotmetre’s a una cirurgia estètica
«Va tenir un coàgul pulmonar, dues convulsions i, quan va arribar a l’hospital, ja no era viva», ha dit Giovanna Borges, amiga de la influencer
Regió7
Bianca Dias, influencer brasilera de 27 anys, ha mort pocs dies després de sotmetre’s a una cirurgia plàstica. La creadora de contingut, amb prop de 60.000 seguidors a les xarxes socials i mare de dos fills, hauria patit una embòlia pulmonar després de començar a experimentar dificultats per respirar mentre es recuperava a casa seva, a Guarujá, a prop de São Paulo, segons el mitjà especialitzat en premsa rosa TMZ.
Tot i que es desconeix quin tipus d’operació plàstica es va fer Dias, la trombosi pulmonar és una de les complicacions postoperatòries més temudes, associada a intervencions estètiques de gran envergadura. Segons el mitjà nord-americà, malgrat arribar a l’hospital, els metges no van poder salvar-li la vida, i va morir 18 dies després de l’operació inicial. Les autoritats han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes de la seva mort.
Diversos amics i coneguts de Bianca van compartir el seu condol a Instagram, consternats per la mort de la influencer, que compartia el seu estil de vida i els seus viatges a les xarxes socials. «Va tenir un coàgul pulmonar, dues convulsions i, quan va arribar a l’hospital, ja no era viva», va explicar Giovanna Borges, amiga de Bianca.
«Vull agrair els innombrables missatges; gràcies a tothom qui s’ha pres el temps de preocupar-se i d’enviar paraules de suport. Si podeu pregar per la família, independentment de la vostra religió, us ho agrairé moltíssim», va escriure.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats