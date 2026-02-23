Pablo Llopis, culturista: «La meva idea és canviar de cotxe cada any. És la clau per invertir»
El culturista espanyol de la categoria Open continua buscant el seu desitjat passi al Mr. Olympia
Iker Lloveras
Pablo Llopis (València, 1994) és, juntament amb Joan Pradells, el millor culturista de la categoria Open a Espanya. Als seus 31 anys, continua perseguint el somni de classificar-se per al Mr. Olympia, un èxit que va tenir a tocar durant les competicions de la temporada passada. Amb 139 mil seguidors a Instagram i 24 mil subscriptors al seu canal de YouTube, Pablo és un dels rostres més coneguts del fitness de competició a escala estatal.
Llopis posseeix un físic extraordinari i molt estètic dins d’una categoria en què no hi ha límit de pes, on destaca per la seva forma en “X”, les espatlles gegants i l’harmonia d’un tors molt compensat amb les cames. En plena fase de millora per aconseguir una versió encara millor el 2026, el culturista valencià continua molt actiu a les xarxes socials, on comparteix les seves dietes, entrenaments i el seu dia a dia com a atleta professional.
En un vídeo recent al seu canal, Pablo comparteix la seva experiència sobre el culturisme i també sobre la seva afició pels cotxes i les inversions: «La meva idea és, si puc, canviar-me de cotxe cada any», reconeix.
«Tinc fons indexats i també algun fons d’empreses tecnològiques; es tracta de buscar nínxols que t’agradin i que tinguin una rendibilitat alta. Qui no arrisca no guanya, i jo prefereixo tenir els diners movent-se que no pas aturats. L’or ara està baixant, així que és un bon moment. El que més estic mirant ara és el tema dels pisos; és l’únic que et genera liquiditat mes a mes».
«Diversificar una mica és la clau. Invertir en el teu negoci i en tu mateix és el que et donarà estalvi per reinvertir-lo. El consell que us puc donar és que només invertiu els diners que no necessiteu. Si inverteixes diners que necessites, estàs fotut».
