Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
El jugador sallentí del FC Barcelona aprofita els dos dies de descans per desconnectar amb Anna Pesarrodona
El Barça es recompon d’un dels moments més delicats de la temporada. Diumenge va recuperar el lideratge de la Lliga contra el Llevant, després d’haver-lo cedit dilluns davant el Girona. El triomf va servir per tallar una dinàmica negativa iniciada amb la derrota contra l’Atlètic de Madrid en l’anada de les semifinals de la Copa del Rei. Abans del duel amb el conjunt valencià, Hansi Flick va concedir uns dies de descans perquè els jugadors poguessin recarregar les piles. El sallentí Joan García va aprofitar l’aturada per fer una escapada amb la seva parella, Anna Pesarrodona, a Camprodon.
En un carrusel es pot veure la parella gaudint de l’estada a la localitat del Ripollès, al cor del Pirineu oriental. El petit àlbum d’imatges recull moments de la sortida, com la visita al Pont Nou, un dels indrets més emblemàtics de Camprodon. Fidels al seu estil discret, tots dos posen somrients davant l’icònic monument.
Una escapada idil·lica
El porter sallentí també ha volgut compartir les vistes descobertes durant els dies de desconnexió, amb una instantània que ressalta la bellesa dels habitatges més antics de la zona. La resta de fotografies —tres, en concret— corresponen a una masia imponent i banyada per paisatges verds, on el futbolista podria haver fet nit i allunyar-se, per unes hores, del soroll mediàtic. En algunes imatges, a més, apareixen acompanyats d’un gos.
García no ha acompanyat la publicació de cap missatge, però això no ha impedit que companys com Gerard Martín o Pau Cubarsí hi diguessin la seva. Mentre el primer hi ha deixat emoticones de sorpresa, el segon li ha enviat aplaudiments.
No és la primera vegada que la parella utilitza les xarxes socials per mostrar el seu afecte. Aquest Nadal, sense anar més lluny, el sallentí va viatjar a Praga amb Pesarrodona, en una escapada marcada per la neu i les fotografies romàntiques en un fotomaton. Sens dubte, la relació sembla més forta que mai.
