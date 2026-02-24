Marc Giró filtra la data d’estrena de ‘Cara al show’, el seu nou programa a laSexta després de la seva sortida de TVE
El presentador confirma en directe quan debutarà el seu format i en quina franja s’emetrà
Carlos Merenciano
Marc Giró ja escalfa motors en la seva nova etapa a laSexta. Després de la seva sortida de TVE, el periodista amb arrels berguedanes es va deixar veure aquest dimarts a ‘Más vale tarde’, on va acabar desvetllant quan veurà la llum ‘Cara al show’, el seu nou projecte a la cadena, el títol del qual va revelar juntament amb el periodista Jordi Évole.
Rebut per Iñaki López i Cristina Pardo, Giró va entrar al plató fidel al seu estil irònic: «Vinc a organitzar una mica això de laSexta, que estava fet un desastre». També hi va haver espai per a comentaris sobre el títol del seu nou programa. «Jo no el vaig entendre a la primera i quan me’l van dir vaig pensar: “A veure si ens caurà un puro”», va reconèixer, mentre Pardo defensava que era boníssim.
Durant la conversa, el presentador va deixar algunes pinzellades sobre el format i la seva ubicació a la graella. Va confirmar que s’emetrà en el prime time, just després de ‘El Intermedio’, l’espai que condueix El Gran Wyoming, a qui va al·ludir entre rialles assegurant que no arriba per «prendre el lloc de ningú». També va avançar que comptarà amb convidats variats: «Hi haurà convidats, hi haurà “convidadis”, hi haurà de tot. Menys fatxes, hi haurà de tot».
Però la gran revelació va arribar gairebé al final de la seva intervenció. Després de fer-se el despistat quan li van preguntar per la data, va acabar deixant anar la informació: «Això anirà a l’abril. Començarà quan a mi em vingui de gust». D’aquesta manera, ‘Cara al show’ ja té finestra d’estrena i es perfila com una de les apostes destacades de la cadena per a la pròxima temporada de primavera.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa