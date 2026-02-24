Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Marc Giró filtra la data d’estrena de ‘Cara al show’, el seu nou programa a laSexta després de la seva sortida de TVE

El presentador confirma en directe quan debutarà el seu format i en quina franja s’emetrà

Marc Giró a 'Más vale tarde'

Marc Giró a 'Más vale tarde' / LASEXTA

Carlos Merenciano

Marc Giró ja escalfa motors en la seva nova etapa a laSexta. Després de la seva sortida de TVE, el periodista amb arrels berguedanes es va deixar veure aquest dimarts a ‘Más vale tarde’, on va acabar desvetllant quan veurà la llum ‘Cara al show’, el seu nou projecte a la cadena, el títol del qual va revelar juntament amb el periodista Jordi Évole.

Rebut per Iñaki López i Cristina Pardo, Giró va entrar al plató fidel al seu estil irònic: «Vinc a organitzar una mica això de laSexta, que estava fet un desastre». També hi va haver espai per a comentaris sobre el títol del seu nou programa. «Jo no el vaig entendre a la primera i quan me’l van dir vaig pensar: “A veure si ens caurà un puro”», va reconèixer, mentre Pardo defensava que era boníssim.

Durant la conversa, el presentador va deixar algunes pinzellades sobre el format i la seva ubicació a la graella. Va confirmar que s’emetrà en el prime time, just després de ‘El Intermedio’, l’espai que condueix El Gran Wyoming, a qui va al·ludir entre rialles assegurant que no arriba per «prendre el lloc de ningú». També va avançar que comptarà amb convidats variats: «Hi haurà convidats, hi haurà “convidadis”, hi haurà de tot. Menys fatxes, hi haurà de tot».

Notícies relacionades

Però la gran revelació va arribar gairebé al final de la seva intervenció. Després de fer-se el despistat quan li van preguntar per la data, va acabar deixant anar la informació: «Això anirà a l’abril. Començarà quan a mi em vingui de gust». D’aquesta manera, ‘Cara al show’ ja té finestra d’estrena i es perfila com una de les apostes destacades de la cadena per a la pròxima temporada de primavera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents