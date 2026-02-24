Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor l’actor Robert Carradine, estrella de ‘Lizzie McGuire’, als 71 anys

L’actor ha traspassat després de lluitar durant dues dècades amb un trastorn bipolar

Robert Carradine amb Hillary Duff en una imatge d'arxiu

Carlos Merenciano

Madrid

L’actor nord-americà Robert Carradine ha mort als 71 anys. Conegut per títols com La revancha de los novatos, Forajidos de leyenda i la sèrie Lizzie McGuire, l’intèrpret ha perdut la vida després d’una llarga batalla contra el trastorn bipolar, segons ha confirmat la seva família en un comunicat enviat als mitjans nord-americans.

En el comunicat fet públic per anunciar la seva mort, els seus familiars en destaquen el caràcter proper i el seu paper dins del conegut clan artístic dels Carradine: «En un món que pot semblar fosc, en Bobby sempre va ser un raig de llum per a qui l’envoltava». També van voler visibilitzar la seva malaltia: «Volem reconèixer la seva valenta lluita durant gairebé dues dècades contra el trastorn bipolar i esperem que la seva història ajudi a combatre l’estigma que envolta la salut mental». El seu germà, també actor, Keith Carradine, ha subratllat: «No hi ha cap vergonya en això», i ha definit el seu germà com una persona profundament talentosa.

Nascut el 24 de març de 1954, era fill de l’actor John Carradine i germà de David Carradine i Keith Carradine. Va debutar al cinema el 1972 al costat de John Wayne a Los Cowboys. Posteriorment va treballar en pel·lícules com El regreso, abans d’assolir una gran popularitat als anys vuitanta amb el seu paper de Lewis Skolnick a La revancha de los novatos, convertida en una de les comèdies més recordades de la dècada.

A finals dels anys noranta i principis dels 2000 es va fer molt popular entre el públic infantil per protagonitzar la sèrie Lizzie McGuire a Disney Channel. Això el va portar a gravar una pel·lícula sobre la sèrie l’any 2003 i, tot i que Disney+ va estar a punt de produir un reboot de la mítica sèrie fa uns anys, el projecte finalment es va aturar després de gravar els dos primers episodis.

