Mor l’actor Robert Carradine, estrella de ‘Lizzie McGuire’, als 71 anys
L’actor ha traspassat després de lluitar durant dues dècades amb un trastorn bipolar
Carlos Merenciano
L’actor nord-americà Robert Carradine ha mort als 71 anys. Conegut per títols com La revancha de los novatos, Forajidos de leyenda i la sèrie Lizzie McGuire, l’intèrpret ha perdut la vida després d’una llarga batalla contra el trastorn bipolar, segons ha confirmat la seva família en un comunicat enviat als mitjans nord-americans.
En el comunicat fet públic per anunciar la seva mort, els seus familiars en destaquen el caràcter proper i el seu paper dins del conegut clan artístic dels Carradine: «En un món que pot semblar fosc, en Bobby sempre va ser un raig de llum per a qui l’envoltava». També van voler visibilitzar la seva malaltia: «Volem reconèixer la seva valenta lluita durant gairebé dues dècades contra el trastorn bipolar i esperem que la seva història ajudi a combatre l’estigma que envolta la salut mental». El seu germà, també actor, Keith Carradine, ha subratllat: «No hi ha cap vergonya en això», i ha definit el seu germà com una persona profundament talentosa.
Nascut el 24 de març de 1954, era fill de l’actor John Carradine i germà de David Carradine i Keith Carradine. Va debutar al cinema el 1972 al costat de John Wayne a Los Cowboys. Posteriorment va treballar en pel·lícules com El regreso, abans d’assolir una gran popularitat als anys vuitanta amb el seu paper de Lewis Skolnick a La revancha de los novatos, convertida en una de les comèdies més recordades de la dècada.
A finals dels anys noranta i principis dels 2000 es va fer molt popular entre el públic infantil per protagonitzar la sèrie Lizzie McGuire a Disney Channel. Això el va portar a gravar una pel·lícula sobre la sèrie l’any 2003 i, tot i que Disney+ va estar a punt de produir un reboot de la mítica sèrie fa uns anys, el projecte finalment es va aturar després de gravar els dos primers episodis.
