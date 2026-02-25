Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor l’home que es va gastar 150.000 euros per assemblar-se a Kim Kardashian

La policia de Londres continua investigant els fets per aclarir la causa de la mort, tot i que hi ha dos detinguts

Captura de pantalla d’una publicació de l’influencer Jordan James Parke al seu Instagram

Clara Dalmau Merencio

Madrid

Jordan James Parke era un influencer que es va donar a conèixer a Chapuzas estéticas (títol original Botched), un reality show que documenta com dos cirurgians plàstics corregeixen operacions estètiques molt mal executades. Segons ha informat la cadena britànica ITV News, l'influencer, de 34 anys, va ser trobat mort el passat dia 18 estès a Lincoln Square, a Londres.

Dues persones —un home de 43 anys i una dona de 52— han estat detingudes per homicidi involuntari després d’haver-lo sotmès a una operació estètica. Tanmateix, la causa de la mort encara no s’ha pogut determinar.

El ‘Ken Kardashian’ de les xarxes

L’estrella britànica, natural de Dudley (Regne Unit), era coneguda a les xarxes socials com a ‘Ken Kardashian’, tot i que ell mateix es feia dir ‘Rei dels llavis’ (Lip King, en anglès).

Aquest sobrenom va sorgir arran del fet que, des dels 19 anys, s’havia gastat més de 130.000 lliures (uns 150.000 euros) en 50 cirurgies estètiques per assemblar-se a la seva ídola, Kim Kardashian. «La mort es considera inexplicable i està previst que es practiqui una autòpsia», ha afegit la cadena, citant fonts policials.

Sharnelle Parke, germana del difunt, ha publicat a Instagram una fotografia d’un àpat familiar amb ell, acompanyada d’un text en què afirma que «com a família, estem atordits, commocionats i desconsolats».

Un negoci que surt car

Parke havia estat detingut el 2024 després que Alice Webb, mare de cinc fills, morís als 33 anys després de sotmetre’s a un BBL (injecció de grans quantitats de farciment cosmètic per augmentar els glutis) en una clínica de Gloucester, a l’oest d’Anglaterra, dirigida per ell mateix, segons va informar el Daily Mail.

Jordan James Parke també va ser arrestat sota sospita d’homicidi involuntari, però no se li van imputar càrrecs i havia de dipositar una fiança el març d’aquest any.

