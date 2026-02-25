Tabac en les xarxes socials
L’Associació Espanyola contra el Càncer demana a Rosalía que deixi de fumar
La campanya sorgeix després que es fessin virals unes imatges de la cantant fumant durant una entrevista en un pòdcast
Nieves Salinas
Si fa uns dies la plataforma Nofumadores.org denunciava la cantant Rosalía i Esty Quesada, coneguda com a Soy una pringada, per fumar durant l’enregistrament d’un pòdcast, ara és l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) la que ha posat en marxa "Rosalía, déjalo", una campanya de sensibilització que busca alertar sobre l’impacte del fum digital i la promoció del consum de tabac i vaporeig en entorns digitals, que afecta milions de joves a través de les xarxes socials.
Segons explica l’associació, la idea sorgeix després de fer-se virals unes imatges de Rosalía fumant un cigarret durant una entrevista en un pòdcast. Utilitza un vídeo de rap creat per a la campanya. La lletra pretén prevenir i conscienciar sobre l’impacte del tabac, alhora que el vídeo recorre a imatges i mems virals per connectar amb el públic jove. "Rosalía, déjalo, que lo valiente es soltar, volver a estar mejor, las imágenes se pixelan, los pulmons no", assenyala la cançó.
El vídeo forma part d’una campanya per sensibilitzar la població sobre els riscos de fumar i la cantant de Sant Esteve Sesrovires perquè deixi l’hàbit. "Una iniciativa que vol servir de denúncia a aquestes pràctiques, habituals en les xarxes socials, en què es normalitza el consum de tabac entre el públic més jove", assenyala l’associació.
Mort evitable
L’AECC recorda que el 80% dels casos de tabaquisme s’inicien abans dels 18 anys i que el consum de tabac és la principal causa de mort evitable al món, responsable del 30% dels casos de càncer. A més, assenyala que, en l’adolescència, "la pressió del grup, la banalització del risc, els models en les xarxes socials i la recerca d’identitat fan que provar el tabac i enganxar-s’hi sigui molt més fàcil".
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor