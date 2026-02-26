Harry Styles, rendit a Rosalía: «'Lux' respon a una necessitat interior, i això és inspirador»
L’exmembre de One Direction destaca que l’artista ha creat el seu darrer disc al marge de la pressió de la indústria musical i dels seguidors
Que Harry Styles admira Rosalía no és cap novetat. El 2019, el cantant britànic ja va comptar amb la veu de l’artista com a narradora del videoclip d’Adore You, inclòs a l’àlbum Fine Line. Set anys després, l’exmembre de One Direction ha tornat a elogiar el treball de la cantant de Sant Esteve Sesrovires arran de Lux, en una entrevista promocional del seu nou disc, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que veurà la llum el 6 de març. “És realment inspirador”, ha assegurat.
Durant una visita al programa Brittany Broski’s Royal Court, Styles va ser preguntat per Lux i no va estalviar elogis. Segons el músic, el projecte reflecteix un procés creatiu i vital que va més enllà de la música. Considera que Rosalía no ha buscat l’aprovació de la indústria, sinó que ha respost a una necessitat personal: «Que faci una cosa així vol dir que ho fa per satisfer alguna cosa dins seu. Per això m’agrada escoltar Lux. És inspirador que s’hagi atrevit a fer aquest pas», va afirmar.
Per a Styles, el nou àlbum és una d’aquelles obres que captiven l’oient. De fet, valora que hi hagi artistes que, com Rosalía, treballin des de la convicció i no des de la pressió externa: “Està tan segura del que ha fet, que jo només puc escoltar-lo i relaxar-me”, va confessar.
Rosalía i Harry Styles, junts?
La forma en què Harry Styles ha parlat sobre Rosalía ha generat tota mena de teories consipiratòries a les xarxes socials. Són molts els fans qui demanen més que una veu en off al videoclip d'Adore You i demanen que ambdós artistes, facin un tema junts. No ha ajudat a apagaivar els rumors el post del perfil d'@hola_rosalia, de l'equip de l'artista, que ha republicat el fragment on Styles parla de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. "Deixa que la llum entri", ha afegit l'equip de la cantant, unes paralues que han desfermat si bé, encara més, els rumors.
Ambdós artistes tindran temps per posar-se al dia aquest 28 de febrer als Brit Awards, els premis en què se celebra la música britànica i la internacional. Tant Styles com Rosalía formen part de la llista d'artistes que actuaran en la reconeguda gala. Potser entre assaig i assaig, tenen temps de posar-se al dia i, qui sap, tancar l'esperada col·laboració, si encara no ho han fet.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos