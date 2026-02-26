Celebritats
Ja hi ha foto: Úrsula Corberó mostra el seu fill a Instagram
La protagonista de ‘La casa de papel’ o ‘El cuerpo en llamas’ és a Barcelona amb el nen mentre la seva parella, Chino Darín, treballa a Buenos Aires
Goundo Sakho
Dies després de donar a llum, l’actriuÚrsula Corberóha compartit unes emotives imatges al costat del seu nadó a Instagram.
En la història que l’actriu ha penjat a la xarxa social es pot veure la intèrpret somrient amb el nen dormint plàcidament entre els seus braços.
Aquest primer posat al costat del seu fill Dante ha embogit els fans, malgrat que no és la primera vegada que el mostra públicament.
Fins ara, havia mostrat algunes imatges de la seva parella i pare del nen, Chino Darín (Ricardo Mario Darín), a l’hospital poc temps després del part.
El naixement del petit Dante
El naixement de Dante, el 9 de febrer del 2026, va fer parlar molt: tot i que es va parlar al principi que el nadó naixeria a Buenos Aires (Argentina), la parella va triar Barcelona per donar a llum,ja que és la capital de la província del poble d’origen de Corberó.
A més, van decidir trencar amb la tradició familiar de Chino, el pare del qual i avi també es diuen Ricardo, i van anomenar el nadó Dante. «És un nom amb molt significat, però és bonic, molt bonic», va declarar l’avi, amb certa resignació, davant els mitjans que l’esperaven a les portes de la Clínica Corachán de Barcelona.
El part va ser programat perquè Chino hi pogués ser present. I va ser així, perquè l’actor argentí va agafar un vol des de Buenos Aires per estar amb la seva nòvia però, només 48 hores després, va haver de tornar per continuar amb la seva feina, ja que la llei argentina manté la baixa per paternitat només durant dos dies. Malgrat això, Chino es va quedar amb la part positiva de l’experiència: «Soc molt afortunat perquè pensava que no podia venir i vaig aconseguir estar en el part. Va ser una experiència gloriosa, molt forta, transformadora i increïble. Em sento molt afortunat d’haver pogut arribar», va expressar als mitjans.
Actualment, com es pot apreciar en diverses imatges, l’actriu continua a Barcelona al costat de la seva família i, segons es pot veure, manté el contacte amb Chino a través de videotrucades.
El somni d’Úrsula
Úrsula Corberó és una actriu catalana de 36 anys, reconegudainternacionalment pel seu paper de Tokio a ‘La casa de papel’i, més tard, per la seva interpretació de Rosa Peral a ‘El cuerpo en llamas’,–que recrea l’anomenat crim de la Guàrdia Urbana–, que es va donar a conèixer com a adolescent díscola a ‘Física o química’.
Chino Darín és un actor, productor i director de 37 anys nascut a Buenos Aires (Argentina), fill del també actor i director Ricardo Darín. Tots dos es van conèixer el 2015 durant el rodatge de la sèrieespanyola ‘La embajada’.
La química va sorgir immediatament mentre interpretaven una parella en la ficció i, anys després, es van consolidar com una de les parelles més famoses del cine iberoamericà.
Anunci a Instagram: «Això no és IA»
Corberó va anunciar el seu embaràsel 9 de setembre de 2025 amb una publicació de Instagram a la qual va afegir un «Això no és IA». Tal com va comentar a la revista ‘Vogue’ el 2023, sempre havia volgut ser mare i ara es troba disfrutant de la maternitat més que mai.
Després de donar a llum, ha canviat cada racó de casa seva, especialment la seva habitació: en les seves històries ha mostrat un bressol de tons naturals, que combina amb la resta de mobles, al costat del seu llit i també el seu vestidor, que ara conté un adorable peluix de pingüí.
No obstant, la protagonista de ‘La casa de papel’ continua tenint molt present la feina. Recentment, s’ha confirmat que protagonitzarà la pel·lículade terror ‘Hay alguien en el jardín’, del director Jaume Balagueró, i la segona entrega de ‘Rose’s baby’, la comèdia que comparteix amb Antonio Banderas.
