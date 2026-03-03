Així combina 'Masterchef' i alta cuina Jordi Cruz: “Vaig com un coet”
En un sol dia, el xef manresà roda a Madrid i se'n torna a Barcelona per atendre els seus compromisos laborals a l'ABac
De l’aeroport de Barcelona al plató de MasterChef, a Madrid; i d'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas cap a Barcelona per posar-se al capdavant de l’ABaC, però no sense abans fer una parada a casa per veure la família. Així ho ha mostrat en un vídeo compartit a TikTok, on ensenya com són les seves jornades maratonianes: combina la seva faceta televisiva amb la direcció del restaurant i, alhora, intenta no descuidar les responsabilitats personals i familiars. Una agenda frenètica que evidencia l’equilibri constant entre la projecció mediàtica i l’exigència de l’alta cuina.
El vídeo comença des d'1/4 de 7 del matí, hora en la qual ja està a l'aeroport del Prat per a dirigir-se a Madrid a gravar la nova edició del concurs 'MasterChef'. Segueix a dos quarts de 9, quan passa per la sessió de maquillatge prèvia a gravar el programa, el qual comença a les 10 i no acaba fins a les 5 de la tarda, moment en què, fent broma, comenta que "ha estat ràpid".
Amb la primera part del dia acabada, el xef manresà es dirigeix a l'aeroport de Barajas per arribar a Barcelona a 2/4 de 9 del vespre, on l'esperen al seu restaurant ABaC. Abans però, parada obligatòria per casa a veure el seu fill. No s'hi pot estar gaire estona, va "com un coet", assegura, perquè se li fa tarda. Quan arriba prepara els serveis de la nit. Una vegada ha acabat, prop de mitjanit, torna cap a casa, on l'espera un sandvitx preparat la seva dona, sobre el qual fa broma dient que hi ha abocat totes les seves habilitats culinàries.
Amb aquest vídeo, Jordi Cruz no només mostra com és la seva rutina per alimentar la curiositat del seu públic, sinó que posa en relleu la importància de prendre consciència del pas del temps. "No és el dia més especial, ni el més bonic, ni el més tranquil, és un més, ple d'obligacions, presses, tasques que no esperen i moments que passen sense que ens n'adonem". El xef manresà busca ressaltar la importància de gaudir dels petits moments amb la família, ja que, com explica a la descripció del vídeo: "quan tot es calma i el dia s'apaga, és quan recordo el que realment importa. El que li dona sentit a tot. El que queda quan el soroll se'n va: la família".
