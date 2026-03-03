Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els problemes de Loles León amb Hisenda: embargaments i només 2.000 euros al compte

L’actriu va visitar La Revuelta per presentar el seu nou programa, Zero dramas, que s’estrenarà el pròxim 8 de març

Loles León

Regió7

Manresa

El 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, La 2 estrenarà Zero dramas, un espai de debat capitanejat per Loles León que aposta per l’humor i la conversa distesa per abordar temes de tota mena. I també amb aquest to distès, durant la seva visita a La Revuelta, León va confessar a David Broncano que el 2022, amb 72 anys, es va quedar amb tot just 2.000 euros al compte i que fins i tot va arribar a perdre propietats.

Amb una trajectòria dilatada, a Loles León “li ha entrat molts diners”, tal com va reconèixer al programa, on també va confirmar que continuarà a La que se avecina i va avançar en exclusiva que prepara un musical titulat Qué ganas tengo, pensat per representar-se en diversos esdeveniments de l’Orgull a Espanya.

“Un senyor de cognom Montoro”

El moment més destacat de l’entrevista va arribar quan Broncano li va preguntar pel seu patrimoni, i l’actriu va respondre sense embuts. Va revelar que, tot i haver guanyat molts diners, no els ha pogut conservar per diverses circumstàncies, assenyalant directament un “senyor de cognom Montoro”. Es referia, és clar, a l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i a una regularització fiscal que la va obligar a retornar quantitats desgravades anys enrere, amb interessos i sancions.

Això va fer que León perdés bona part dels seus estalvis, incloent-hi “fins i tot un apartament a Eivissa”. “D’un dia per l’altre canvien el criteri i et demanen tot el que has desgravant anys enrere, amb interessos i multes”, va relatar, assegurant que amb 72 anys es va quedar amb només 2.000 euros al compte després d’afrontar embargaments i pagaments pendents.

Aquella situació la va obligar a acceptar tota mena de feines per fer front a la situació, encadenant projectes com Tu cara me suena o Padre no hay más que uno. També ha hagut de vendre casa seva, va explicar León, tot i que va admetre que la seva situació actual, als 75 anys, és més estable.

