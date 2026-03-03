Rosalía, una culé més al Barça-Atlètic
La cantant de Sant Esteve Sesrovires presència el partit clau del Barça a les graderies del Camp Nou
Amb l'Spotify Camp Nou ple a vessar per la tornada de les semifinals de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid, la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha estat vista aquesta nit a les graderies de l'estadi animant l’equip blaugrana en una cita clau de la temporada.
Assistents al partit han captat imatges i comentaris a les xarxes socials que confirmen la presència de la cantant catalana entre els espectadors del matx.
El partit, marcat per l’intens intent del Barça de remuntar el 4‑0 en l'anada contra l’Atlètic, viu des de l'inici del joc una atmosfera vibrant i carregada d’adrenalina amb una grada d’animació parcialment recuperada i un estadi pràcticament ple.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?