Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

Rosalía, una culé més al Barça-Atlètic

La cantant de Sant Esteve Sesrovires presència el partit clau del Barça a les graderies del Camp Nou

Rosalía aquesta nit al Camp Nou

Rosalía aquesta nit al Camp Nou / ROSALÍA UPDATE

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Amb l'Spotify Camp Nou ple a vessar per la tornada de les semifinals de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid, la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha estat vista aquesta nit a les graderies de l'estadi animant l’equip blaugrana en una cita clau de la temporada.

Assistents al partit han captat imatges i comentaris a les xarxes socials que confirmen la presència de la cantant catalana entre els espectadors del matx.

Notícies relacionades

El partit, marcat per l’intens intent del Barça de remuntar el 4‑0 en l'anada contra l’Atlètic, viu des de l'inici del joc una atmosfera vibrant i carregada d’adrenalina amb una grada d’animació parcialment recuperada i un estadi pràcticament ple.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents