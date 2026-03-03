Toni Elías, a punt per debutar a "Supervivientes": "Passar fam i tenir set són els meus punts dèbils"
L'expilot manresà de Moto GP es prepara per al salt inaugural del concurs des d'un helicopter d'aquest dijous
El representant manresà a Supervivientes 2026, Toni Elías, ja ha arribat a Hondures. A dos dies de l'inici del programa, tant l'expilot manresà de Moto GP com la resta dels seus companys ja han creuat l'oceà Atlàntic i han aterrat a l'illa on viuran, probablement, les aventures més exòtiques de les seves vides. En un vídeo difós pel mateix programa, Elías admet que afronta el repte amb energia i determinació, però també conscient de les seves debilitats, aspectes que —assegura— haurà d’aprendre a gestionar per superar l’experiència.
Un cop faci el salt inaugural des d'un helicòpter i arribi a la platja assignada, Elías no només haurà de demostrar la seva vàlua com a supervivent, sinó que haurà d'enfrentar-se a les seves debilitats. El manresà admet que una de les dificultats que viurà serà reduir de manera radical la ingesta d'aliments i d'aigua. "La fam o tenir set són alguns dels meus punts febles", avisa. No només haurà d'aprendre a menjar i beure poc, sinó que també haurà de gestionar sentiments negatius, com la tristesa de "trobar a faltar la meva família".
Els rèptils, com més lluny, millor
Entre els enemics de molts concursants com Elías, sovint hi ha la fauna de l'illa. El motorista bagenc és clar: no li agraden els rèptils. Qui sap, potser el bagenc acaba reconciliant-s’hi si la seva estada al concurs s'allarga. Amb qui sí que espera tenir bona sintonia és amb els companys. "No porto bé esbarallar-me amb la gent", confessa.
L'expilot podrà treure a relluir durant el concurs la disciplina i la persistència que van fer-lo arribar a l'elit del motociclisme. "Soc molt treballador, no paro fins que aconsegueixo el meu objectiu", adverteix.
La illa serà un repte, però també una oportunitat per mostrar la seva faceta més personal a Elías, qui va deixar el motociclisme de sobte el 2023, després de gairebé 23 anys en els quals va participar a MotoGP, va aconseguir ser campió de Moto Amèrica Superbikes el 2007 i va ser campió del món de Moto2 l'any 2010. Professionalment, continua vinculat al món de les motos: el 2024 va tornar a l'equip amb el qual va ser campió del món, Gresini Racing, com a entrenador dels equips de Moto2 i MotoE.
Els companys
A 'Supervivientes', el manresà coincidirà amb dos esportistes més, el bicampió de carreres d'obstacles (OCR) Aratz Lakuntza, i l'atleta Alberto Ávila, i també amb Ivonne Reyes, Gabriela Guillén (mare del setè fill de Bertín Osborne), l'actriu Alex de la Croix, la periodista Ingrid Betancor i la creadora de contingut Alba Paul (dona de Dulceida). També hi ha cares conegudes de l'univers de la Isla de las Tentaciones i Gran Hermano, com Claudia Chacón, Maica Benedicto i Gerard Arias.
Quan comença?
Aquesta edició de suervivientes serà la 26a i s'estrena aquest dijous 5 de març, coincidint amb el final de Gran Hermano Dúo. Ocuparà la mateixa franja a la graella que deixarà GH i s'emetrà una gala cada dijous amb Jorge Javier Vázquez com a presentador; els dimarts hi haurà l'espai "Tierra de Nadie" amb conduït per Ion Aramendi; i els diumenges María Lamela es posarà al davant de "Conexión Honduras". Els debats els continuarà presentat Sandra Barneda.
