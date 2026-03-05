Arrenca Supervivientes: així ha estat el salt de Toni Elías des de l'helicòpter
El manresà ha format part del primer grup de concursants en llençar-se a l'aigua
L'expilot manresà de Moto GP Toni Elías ja ha fet el salt inaugural des de l'helicòpter de Supervivientes que l'ha capbussat de ple al programa. Elías ha format part del primer grup de concursants a saltar a les aigues del mar Carib. "Dedico aquest salt als meus fills, a la meva parella i als meus amics" ha dit l'exesportista abans de precipitar-se, amb molta convicció, al mar des d'una alçada considerable.
El representant manresà va arribar a Hondures a principis de setmana, on viurà, probablement, les aventures més exòtiques de la seva vida. Fa un parell de dies, en un vídeo difós pel mateix programa l'expilot de Moto GP admetia que afronta el repte amb energia i determinació, però també conscient de les seves debilitats, aspectes que —assegura— haurà d’aprendre a gestionar per superar l’experiència.
La illa serà un repte, però també una oportunitat per mostrar la seva faceta més personal a Elías, qui va deixar el motociclisme de sobte el 2023, després de gairebé 23 anys en els quals va participar a MotoGP, va aconseguir ser campió de Moto Amèrica Superbikes el 2007 i va ser campió del món de Moto2 l'any 2010. Professionalment, continua vinculat al món de les motos: el 2024 va tornar a l'equip amb el qual va ser campió del món, Gresini Racing, com a entrenador dels equips de Moto2 i MotoE.
Els companys
A 'Supervivientes', el manresà coincidirà amb dos esportistes més, el bicampió de carreres d'obstacles (OCR) Aratz Lakuntza, i l'atleta Alberto Ávila, i també amb Ivonne Reyes, Gabriela Guillén (mare del setè fill de Bertín Osborne), l'actriu Alex de la Croix, la periodista Ingrid Betancor i la creadora de contingut Alba Paul (dona de Dulceida). També hi ha cares conegudes de l'univers de la Isla de las Tentaciones i Gran Hermano, com Claudia Chacón, Maica Benedicto i Gerard Arias.
