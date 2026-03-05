Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen Britney Spearse per conduir èbria a Califòrnia

La cantant ha estat alliberada aquest dijous

Britney Spearse en una imatge d'arxiu / REUTERS / MARIO ANZUONI

EFE

Washington

La cantant nord-americana Britney Spears va ser arrestada per presumptament conduir sota els efectes de l’alcohol a Califòrnia, i posteriorment alliberada aquest dijous, segons informen mitjans dels Estats Units. La intèrpret de “Toxic” va ser detinguda i emmanillada la nit de dimecres al comtat de Ventura, sota sospita de conduir èbria, segons ha publicat TMZ.

Spears, de 44 anys, ha estat alliberada de matinada i es preveu que comparegui davant el tribunal el pròxim 4 de maig. La “Princesa del Pop” va vendre al febrer els drets del seu extens catàleg musical a l’editorial Primary Wave, en un “acord històric” que, segons TMZ, podria ser similar al contracte de 200 milions de dòlars (uns 172 milions d’euros).

Spears, que no ha publicat cap àlbum des de “Glory” el 2016 i no ha fet concerts des d’octubre de 2018, ha fet públics els seus problemes de salut mental i l’allunyament de la seva família, a qui ha acusat d’haver abusat d’ella des de jove, tal com va relatar a les seves exitoses memòries “The Woman in Me” (La dona que sóc, 2023).

A principis del febrer passat va publicar al seu compte d’Instagram que tenia “sort d’estar viva” per la manera com la seva família la va tractar i va assegurar que els tenia por. Després del seu arrest avui, l’artista ha desactivat el seu perfil en aquesta xarxa social.

