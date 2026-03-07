El dur testimoni d’Adrián Rodríguez després de passar per una clínica d’addiccions: “Les recaigudes em van fer fer el clic”
L’actor reapareix a televisió i parla clar sobre les seues addiccions
David Cruz
Qui no recorda Adrián Rodríguez, actor espanyol molt conegut pel seu paper en sèries com Los Serrano o Física o Química? L’intèrpret ha estat força desaparegut aquests últims anys per una bona raó: ha travessat un dels moments més complicats de la seua vida.
Adrián Rodríguez ha reaparegut a televisió després de rebre l’alta d’un centre especialitzat en addiccions on ha estat en tractament, i n’ha parlat obertament durant una entrevista al programa Y ahora Sonsoles.
L’actor va explicar que va abandonar la clínica fa aproximadament “una setmana o setmana i mitja”, sempre en coordinació amb l’equip mèdic que l’ha acompanyat durant aquest llarg procés de recuperació.
Va assegurar que actualment es troba bé i que té una nova perspectiva sobre la seua vida, per la qual cosa mira amb optimisme cap al futur que l’espera.
“El procés no ha sigut lineal”, reconeix Adrián Rodríguez, que admet que durant els últims anys ha tingut diverses recaigudes. No obstant això, lluny d’ocultar-les, assegura que han format part del seu aprenentatge:
“M’estic adonant que les recaigudes m’han ensenyat encara més on no vull tornar”.
L’actor també va reflexionar sobre el sentiment de culpa que sol acompanyar aquest tipus de situacions:
“És complicat dir ‘una altra vegada m’he fallat’, però al final t’adones que a l’únic que li falles és a tu mateix”.
Actualment viu a Barcelona junt amb un amic que li ha donat suport durant aquesta nova etapa. Continua en tractament i manté contacte directe amb els professionals que l’han acompanyat aquests anys:
“Si en algun moment em trobe malament, puc comptar amb ells”.
Rodríguez assegura que ara la seua prioritat és construir una rutina estable i trobar un nou propòsit. I, per descomptat, no descarta tornar al món de la interpretació sempre que trobe l’oportunitat.
