Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Detinguda una dona després de disparar contra la casa de Rihanna a Beverly Hills mentre la cantant era dins

La sospitosa, de 30 anys, va efectuar prop d’una desena de trets des d’un cotxe proper, un dels quals va impactar a la mansió

Rihanna en una imatge d'arxiu

Rihanna en una imatge d'arxiu

Regió7

Barcelona

La mansió de Rihanna a Beverly Hills va ser escenari aquest diumenge d’un inquietant episodi que ha posat en alerta l’entorn de l’artista. Una dona d’uns 30 anys va ser detinguda després de, presumptament, disparar contra l’habitatge de la cantant mentre aquesta es trobava a dins.

Segons van informar mitjans com People, l’incident es va produir cap a les 13:20 hores, quan la policia de Los Angeles va rebre avisos de trets al barri exclusiu de Beverly Crest, una de les zones residencials més cobejades de la ciutat.D’acord amb les primeres dades de la investigació, la sospitosa va disparar des d’un vehicle estacionat davant de la propietat, descrit en diversos informes com un Tesla blanc, abans d’intentar abandonar el lloc. Els agents la van arrestar poc després.

Les autoritats calculen que es van efectuar entre set i deu trets, un dels quals va arribar a impactar contra la paret de la casa, tot i que no es van registrar danys personals.

Il·lesa

La cantant, de 38 anys, era dins de l’habitatge en el moment de l’atac i en va sortir il·lesa, segons va confirmar la policia. Tampoc s’ha informat de ferits entre les persones que poguessin trobar-se a l’interior de la residència.

Per ara es desconeix el motiu del tiroteig, i les autoritats mantenen oberta la investigació. Tampoc s’ha confirmat si A$AP Rocky, parella de l’artista, o algun dels seus tres fills es trobava a la casa en aquell moment.

Rihanna —el nom real de la qual és Robyn Fenty— resideix en aquesta propietat des del 2021. La mansió, situada en una zona freqüentada per celebritats, forma part de l’estil de vida discret que la cantant manté a Los Angeles juntament amb el raper A$AP Rocky i la seva família.

Notícies relacionades

No és la primera vegada que l’artista viu un episodi relacionat amb la seva llar: el 2018 un intrús va arribar a entrar en una altra de les seves cases a Los Angeles abans de ser detingut per la policia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  2. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  3. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  4. Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
  5. Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
  6. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  7. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  8. Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes

Detinguda una dona després de disparar contra la casa de Rihanna a Beverly Hills mentre la cantant era dins

Detinguda una dona després de disparar contra la casa de Rihanna a Beverly Hills mentre la cantant era dins

Ni Eixample ni Sarrià: el districte que tothom vol per viure a Barcelona i que va ser independent fins al 1897

Ni Eixample ni Sarrià: el districte que tothom vol per viure a Barcelona i que va ser independent fins al 1897

L’arribada d’una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya

L’arribada d’una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya

Xavi Hernández: "Laporta em va fitxar però em va acabar fallant per complet"

Xavi Hernández: "Laporta em va fitxar però em va acabar fallant per complet"

Hospital de Cerdanya: la salut comença al plat

Hospital de Cerdanya: la salut comença al plat

Catalunya registra deu denúncies per desaparició cada dia

Catalunya registra deu denúncies per desaparició cada dia

Un incendi en una botiga de vapejadors calcina una cúpula victoriana al centre de Glasgow

Un incendi en una botiga de vapejadors calcina una cúpula victoriana al centre de Glasgow

La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina

La UBIC de Cardona renova la junta directiva, cent per cent femenina
Tracking Pixel Contents