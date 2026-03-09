Detinguda una dona després de disparar contra la casa de Rihanna a Beverly Hills mentre la cantant era dins
La sospitosa, de 30 anys, va efectuar prop d’una desena de trets des d’un cotxe proper, un dels quals va impactar a la mansió
Regió7
La mansió de Rihanna a Beverly Hills va ser escenari aquest diumenge d’un inquietant episodi que ha posat en alerta l’entorn de l’artista. Una dona d’uns 30 anys va ser detinguda després de, presumptament, disparar contra l’habitatge de la cantant mentre aquesta es trobava a dins.
Segons van informar mitjans com People, l’incident es va produir cap a les 13:20 hores, quan la policia de Los Angeles va rebre avisos de trets al barri exclusiu de Beverly Crest, una de les zones residencials més cobejades de la ciutat.D’acord amb les primeres dades de la investigació, la sospitosa va disparar des d’un vehicle estacionat davant de la propietat, descrit en diversos informes com un Tesla blanc, abans d’intentar abandonar el lloc. Els agents la van arrestar poc després.
Les autoritats calculen que es van efectuar entre set i deu trets, un dels quals va arribar a impactar contra la paret de la casa, tot i que no es van registrar danys personals.
Il·lesa
La cantant, de 38 anys, era dins de l’habitatge en el moment de l’atac i en va sortir il·lesa, segons va confirmar la policia. Tampoc s’ha informat de ferits entre les persones que poguessin trobar-se a l’interior de la residència.
Per ara es desconeix el motiu del tiroteig, i les autoritats mantenen oberta la investigació. Tampoc s’ha confirmat si A$AP Rocky, parella de l’artista, o algun dels seus tres fills es trobava a la casa en aquell moment.
Rihanna —el nom real de la qual és Robyn Fenty— resideix en aquesta propietat des del 2021. La mansió, situada en una zona freqüentada per celebritats, forma part de l’estil de vida discret que la cantant manté a Los Angeles juntament amb el raper A$AP Rocky i la seva família.
No és la primera vegada que l’artista viu un episodi relacionat amb la seva llar: el 2018 un intrús va arribar a entrar en una altra de les seves cases a Los Angeles abans de ser detingut per la policia.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes