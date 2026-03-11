D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha situat el seu domicili en un discret pis d'estil industrial a la capital catalana
Regió7
La cantant Rosalía (33 anys) té un refugi molt discret a Barcelona: un loft d’estil industrial situat al barri de Poblenou, a pocs minuts de la platja. No té res a veure amb la gran masia que el cantant porto-riqueny Rauw Alejandro va comprar a Manresa per a la parella el 22. Mentre que el Mas Morera era un espai modernista rodeja de la natura i la pau del camí de Rajadell, l'habitatge a la capital catalana té una clara inspiració en els lofts novaiorquesos dels anys vuitanta i està situat en un dels districtes més creatius de la ciutat.
Un antic espai industrial convertit en llar
Aquella finca, de més de 2.600 metres quadrats i catalogada com a Bé d’Interès Local, havia de convertir-se en la seva residència familiar, però després de la ruptura la propietat continua actualment en venda. Aquella época ja queda en l'oblit per a l'estrella de Sant Esteve Sesrovires, que es relaxa quan la seva complicada agenda li ho permet en una antiga nau industrial reconvertida en loft.
L’interior aposta per una estètica minimalista que contrasta amb el passat industrial de l’edifici. Materials com la fusta, la pedra o el marbre aporten calidesa a l’espai, mentre que la presència de plantes ajuda a suavitzar l’ambient.
L’habitatge tindria uns 117 metres quadrats i estaria distribuït en cinc dormitoris i cinc banys, configurant un espai pensat com a refugi personal per a l’artista.
Situat a Poblenou, un antic barri fabril que s’ha convertit en un dels principals pols creatius de Barcelona, el loft combina la proximitat al mar amb l’activitat cultural i tecnològica de la zona, cosa que el converteix en una de les àrees més atractives per viure a la ciutat.
