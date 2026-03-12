Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
La parella viu amb les seves bessones en un habitatge noble de Súria, situat en una finca d'uns 1.000 metres quadrats
La casa, que es coneix com a cal Minguet, va ser construïda l'any 1913 i també havia estat una escola pública
L'immoble, declarat patrimoni arquitectònic per la Diputació de Barcelona, va ser adquirit pels avis de Caballol, i aquí va néixer i créixer l'escriptora i psicòloga surienca
L'escriptora i psicòloga Sílvia Caballol ha mostrat a Regió7 la casa modernista on viu amb l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, i les seves filles bessones, després de fer-hi unes reformes. L'immoble és una casa noble amb més de 100 anys d'antiguitat, coneguda com a cal Minguet, i declarada patrimoni arquitectònic per la Diputació de Barcelona. Ubicada a Súria, el seu poble natal, es tracta de la casa on va néixer i créixer Caballol i on, des de fa uns anys, ha format la seva pròpia família amb el seu espòs.
El dúplex que ha reformat fa uns 170 m2 i, segons explica la surienca a aquest diari, les recents obres de reforma han permès ampliar i remuntar una part de l'edifici, tenint cura de preservar els seus elements arquitectònics. A més, compta amb dues àmplies zones exteriors, amb jardí i piscina. L'espai és extens i hi destaca un pou amb parament de ferro forjat, on es subjecta la corriola. El conjunt de la finca té uns 1.000 m2. Les estances, com era propi en els grans casals modernistes, té sostres alts. A bona part de la casa són de 360 centímetres i, en algun punt, fins a 6 metres.
La suite principal, l'habitació de la parella, és de grans dimensions i hi predomina un estil provençal d'inspiració francesa. A banda del llit i de l'armari, també compta amb una taula i diverses cadires i una banqueta entapissada. El sostre de bigues de fusta i les parets que combinen maó vist, pedra i tons càlids que van del rosat al bordeus, aporten a l'estança un to rústic alhora que delicat, que convida a la serenitat i al descans.
A l'anomenada "sala de la llar", perquè hi ha una llar de foc, s'hi troben la cuina i el menjador. Seguint la mateixa línia estilística del dormitori, l'estança destaca per la seva calidesa. Els mobles de la cuina, que combinen el blanc amb la fusta, es distribueixen en forma d'L, de manera que hi ha un bon espai per cuinar i, a més a més, una part de taula ideal per fer-hi un aperitiu. La sala també disposa d'un sofà a prop de la llar de foc i d'una taula rodona per a quatre comensals.
Altres estances de la casa són la "sala de l'art i la paraula", que compta amb dos sofàs de pell marrons i un munt de plantes que li aporten un estil rústic contemporani. Sobre uns prestatges s'hi poden veure, a més, diversos quadres de temàtica religiosa.
D'altra banda, hi ha la "sala de l'arbre de la Resurrecció", fàcilment identificable pel gran quadre d'un arbre que ocupa gairebé tota una paret. Als seus peus hi ha un sofà marró i uns altres prestatges sostenen un bon recull de contes i llibres infantils.
Un edifici amb més d'un segle d'història
L'edifici d'estil modernista data del 1913 i es troba al costat del canal de Reguant. Des dels inicis és conegut com a cal Minguet, que és el nom del metge que hi vivia inicialment i que consta que en temps de la guerra va ser detingut a Barcelona. Després, la casa va passar a ser una escola pública durant uns anys i, finalment, es va posar a subhasta. Llavors va ser quan la família Caballol —els avis de la Sílvia— va adquirir l'immoble, així com tots els terrenys adjacents, i des d'aleshores hi ha viscut la psicòloga.
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages